U 6. deceniji se skinula i zadala domaći zadatak: Udovica Siniše Mihajlovića ima petoro djece i izgleda kao avion

Poznato je da Arijana njeguje prirodan izgled, o čemu je u više navrata i pričala.

Izvor: Instagram/ariannamihajlovic/printscreen

Udovica Siniše Mihajlovića, Arijana Mihajlović (54), majka je petoro djece, a u 6. deceniji može da se pohvali i vitkom figurom, što je pokazala i u poslednjoj objavi na društvenoj mreži Instagram.

Pozirala je u kupaćem kostimu, dok su komplimenti za njen izgled stizali sa svih strana.

Mnogi su isticali da izgleda prirodno i da, iako ima mogućnosti da se podmladi estetskim zahvatima, ona se oslanja isključivo na prirodne metode i nema ništa vještačko na sebi, što je izazvalo brojne komentare.

Arijana, porijeklom Italijanka, uživa u hrani i životu bez ikakvih ograničenja. Kako kaže, Italijanke odrastaju uz deset jednostavnih pravila u ishrani koja im obezbjeđuju vitku liniju i u zrelijim godinama, a o tome je otvoreno govorila na društvenim mrežama, pa su mnoge djevojke usvojile njene savjete.

Arijanina tajna odličnog izgleda

Za razliku od Amerikanaca koji praktikuju velike porcije, u Italiji se jede češće, ali manje, što praktikuje i sama Arijana Mihajlović. Naravno, pričamo o prosjeku jer kod kuće, pogotovo ako je glavna kuvarica baka koja je ovladala svim mogućim slasnim receptima, teško da ćete pojesti jednu porciju špageta. Takođe, Italijani ne vode posebno računa o kalorijama, već prestaju da jedu u trenutku kada su “puni” i kada imaju prostora još samo za jednu kafu. Treba napomenuti da u njihovim jelima je uvijek savršen balans svega: koliko masti, koliko ugljenih hidrata, skroba, dosta ribe i piletine, a posebno vode računa o konzumiranju crvenog mesa. Rijetko i u posebnim prlikama.