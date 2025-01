O njihovoj vezi brujala je cijela Turska i region: Ovako izgleda milijarder Emine Jahović kog je smuvala nakon razvoda

Predviđali su im budućnost, ali je sve puklo vrlo brzo, a o raskidu sa milijarderom je govorila samo jednom u javnosti.

Izvor: Youtube / K1

Nakon razvoda od Mustafe Sandala, s kojim ima dvoje djece, Emina Jahović bila je u vezi s turskim milijarderom Sadetinom Saranom. Njihova romansa privukla je veliku pažnju medija, kako u Turskoj, tako i u regionu.

Međutim, nakon raskida, Emina nije mnogo govorila o Sadetinu, osim kada je u pitanju bio sam prekid veze.

"Tačno je, nismo više zajedno. Raskinula sam tu vezu. To je završena priča. Stavili smo tačku na to jer to je, kako da kažem, bilo malo i brzo poslije braka. Imali smo neko mimoilaženje i mišljenje, i način života… "Rastali smo se kao prijatelji u najboljim mogućim odnosima, mi smo odrasli ljudi", izjavila je Emina prije nekoliko godina za domaće medije i stavila tačku na tu temu.

Izvor: Instagram

Sličan pristup zauzeo je i Sadetin, pa su, sudeći po svemu, raskinuli mirno, uprkos nekadašnjim glasinama o čestim nesuglasicama.

Danas Sadetin Saran ostavlja utisak osobe posvećene poslovnim obavezama i zdravom načinu života. Na Instagramu često dijeli fotografije sa poslovnih sastanaka, putovanja i treninga, a mnogi ga hvale zbog odlične fizičke forme.

Izvor: Instagram printscreen / yaemana

S druge strane, Emina se posvijetila svojoj muzičkoj karijeri i trenutno ne pridaje značaj pronalaženju novog partnera. Nedavno je izjavila da joj je prioritet rad na novim pjesmama.