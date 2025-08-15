Kako danas izgleda Dr Iggy: Devedesetih harao scenom, zarađivao bijesne pare, a onda sve izgubio i nestao

Denser je nekada živio na visokoj nozi, i zarađivao ogromne sume, ali sada je situacija drugačija

Pjesma "Oči boje duge" i danas se pamti kao jedan od najvećih hitova devedesetih, a iza nje stoji Igor Todorović, poznatiji kao Dr Iggy. Nakon što je u tom periodu uživao ogromnu popularnost, pjevač se povukao iz javnosti i godinama je bio van medijskog svijeta.

Nedavno se ponovo našao u fokusu – zahvaljujući fotografiji koju je na Instagramu podijelila Anabela Atijas, otkrivši kako danas izgleda nekada popularni denser.

Mnogi su komentarisali da se Igor ništa nije promijenio od dana najveće slave, a jednom prilikom se i osvrnuo na period kada je "harao" estradom:

"Koliko god drugi pričali da su devedesete bile najlošije godine, meni su bile najljepše. Bili smo mladi, zarađivali smo mnogo, putovali smo, bili smo omiljeni svuda... Stvarno smo bili velike zvijezde! Sjećam se da je 40, 50 djevojaka stajalo ispred moje kuće da se fotografišemo. Euforija oko nas je bila velika. Imao sam i svoju jahtu, dva-tri automobila, vodio sam cijelu svoju ekipu na skijanja i ljetovanja. Mjesečno sam dobijao za nastupe 40.000 maraka, a imao sam 25 godina", ispričao je.

"Danas nemam posao, živim skromno"

On je otkrio i kako sada živi, te je naglasio da vodi skroman život.

"Nisam zvanično zaposlen, ali pokrenuo sam privatan posao s prijateljem. Skromno živim, važno mi je da imam za osnovne potrebe i skijanje", rekao je tada.

"Moji su oduvijek bili jako skromni ljudi i nisu mi se miješali ni u šta, tutnjao sam za tri života: jahta od osam metara koja je trošila 70 litara benzina na sat, hiljadu maraka dnevno. Evo, zamisli koliko sam zarađivao kada, recimo, cijelu sezonu provedem na primorju, trošim koliko trošim, a opet se kući vratim sa 30.000 maraka u džepu. Razbijao sam se od posla, razbijao sam se od tezgi u inostranstvu, mada sam, u suštini, najviše razbijao sebe jer sam po prirodi jako skromna i tiha osoba kojoj se sve to desilo prebrzo i silovito", otkrio je denser.

