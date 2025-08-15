Hitno operisan učesnik Elite 9: Janjuš se odmah oglasio na instagramu, otkrio u kakvom je stanju

Rijaliti učesnik Marko Janjušević Janjuš imao je hitnu operaciju, a nakon toga oglasio se na društvenim mrežama.

Izvor: Pink printscreen

Marko Janjušević Janjuš, odlučio je da je posle pauze ponovo uđe u rijaliti Elita 9. Željko Mitrović je javno objavio potpisivanje ugovora sa bivšim košarkašem, međutim, usledio je zdravstveni problem zbog kog je Janjuš morao hitno na operaciju.

Janjuš je otkrio da je imao kamen u bubregu, te da ga zbog zahvata koji je imao tim povodom neko vrijeme neće biti u medijima.

Izvor: Instagram/mali_janjus

"Zbog hitne operacije kamena u bubregu, neće me biti jedno vrijeme. Hvala na razumijevanju", napisao je Janjušević.

Ulazi u "Elitu 9", Mitrović ga uporedio sa magarcem

Janjuš je nedavo otkrio da će biti takmičar devete sezone, a čelnik Željko Mitrović se oglasio ovim povodom na instagramu.

"Buridanov magarac je umro od gladi između dva plasta sijena, jer nije mogao da se odluči koji će da pojede, paradoks slobodne volje! Rekoh, 'između dva plasta sijena', a ne između Aleksandre i Maje! Ali pitanje je da li Janjuš više liči na francuskog filozofa Buridana ili na običnog Avatara od 3 metra!" napisao je Željko Mitrović u svom stilu.

