Arkanova ćerka od oca ništa nije naslijedila: Ceca je nakon ubistva "hlebom hranila", a sad nema ni 50.000 mjesečno

Anđela Ražnatović je jednom prilikom otvorila dušu o svom životu, i svakodnevnim izazovima sa kojima se susreće

Anđela Ražnatović, ćerka pokojnog Željka Ražnatovića Arkana, svojevremeno je odlučila da potpuno otvori dušu i bez zadrške progovori o svim važnim segmentima svog života. U iskrenoj ispovijesti dotakla se teške borbe sa bolešću koja je muči već duže vrijeme, ali je otkrila i kako danas izgleda njena svakodnevica i na koji način zarađuje, te govorila progovorila i o temi o kojoj se polemisalo u javnosti - nasledstvu pokojnog oca.

Bolest za koju nema lijeka

"Već šest godina radim kao frilenser za jednu inostranu firmu. Predajem engleski jezik Azijatima. Imam jedan problem zbog čega mi ova vrsta posla odogovara. Već 12 godina imam problem sa crijevima. Prvo su ljekari mislili da imam nervozna crijeva i imam ih, a onda su ljekari ustanovili da imam mikroskopski kolitis. To je hronična bolest i simptomi su užasni. Bolovi su užasni i dijareja 15 puta dnevno. Ne daj bože nikome. Nema lijeka za to. Jedino kortikosteroide mogu povremeno da primam, to više odmaže nego što pomaže. Molitvom držim bolest pod kontrolom, vodim računa šta jedem. Ne pijem, ne pušim, izbjegavam cigarete, kafu, alkohol, kao i slatkiše koje obožavam da jedem. Smršala sam zbog svoje bolesti toliko " rekla je Anđela ranije u intervjuu za Jutjub kanal "Istinite priče" i progovorila o poslu.

Zarađuje jedva 50.000 dinara

"Posao kao posao zadovoljava moje emotivne potrebe. Radim već šest godina za tu firmu i upoznala sam divne ljude, obrazovane. Najviše volim Japance, jako su divni, ljubazni, kulturni, baš volim njihove osobine. Mnogo toga sam naučila o Japanu. Kad pomogneš nekome to zadovoljava moje emotivne potrebe. Nisam zadovoljna zaradom nikako. Nemam ni 50.000 dinara mjesečno od toga. Radim od ponedeljka do subote da bih imala bar 40.000 ili 42.000. Ne tražim pomoć, niti želim da mi bilo ko pomogne. Ništa nisam naslijedila. Posmatram život kroz prizmu hrišćanstva. Pare mnogo znače, može lagodnije da živi. Ja nikada nisam imala nešto para. U Grčkoj sam živjela sa očuhom vrlo skromno. On je ulagao u moje obrazovanje. Bili smo srednja klasa... ", kaže Arkanova ćerka, a onda je progovorila o svojoj braći i sestrama.

- Po majci imam dva brata Georgija i Gavrila, a po ocu imam osmoro. Ima neka priča, ali to ne bih. To ćete jednog dana pročitati u mojoj knjizi. Možda je imao i više od devetoro dece. Ja najviše volim s majčine strane Georgija, zajedno smo odrasli u Grčkoj, a po ocu mi je Veljko omiljeni - rekla je Anđela i progovorila o odnosu sa majkom.

"Ja samo majku imam, ona živi u Grčkoj, ne viđamo se baš često. Ona je tamo udata uza Grka. Kad se vidimo super se ispričamo. Ona je vrlo pobožna žena, odemo na liturgiju... Moja mama je bila u mladosti jako lijepa i sada je veoma lijepa. Neki raznorazni ljudi odavde mi kažu kako su znali moju majku iz mladosti. Kažu da je bila jedna od najljepših žena u Beogradu, a meni kažu da sam ista kao otac. Šta da kažem na to... " nastavila je Anđela.

O Ceci misli sve najbolje

Inače, Anđela je u prošlosti u superlativu govorila o Ceci jer je pjevačica, kako je sama pričala, ta koja ju je hranila "‘lebom nakon Arkanovog ubistva". Od 2000. do 2003. Ceca je svako mjeseca davala Anđeli određenu sumu da ima od čega da živi. To je tako potrajalo sve do Operacije "Sablja", kada su uhapsili pjevačicu koja je nakon toga provela tri mjeseca u zatvoru.

Da je u dobrim odnosima sa Cecom svjedoči i to što je Anđela rado viđen gost na proslavama Ražnatovića.

