PRESTANI DA ME GAZIŠ! Ceca o situacijama koje je imala s Arkanom: Umirem, posrami me i ispadnem grbava

Svetlana Ceca Ražnatović prisjetila se neprijatnih situacija u kojima se našla zbog pokojnog supruga Željka Ražnatovića Arkana.

Izvor: Kurir TV/Printscreen/MN Press

Ceca Ražnatović provela je samo sedam godina u ljubavi sa suprugom Željkom Ražnatovićem Arkanom koji je ubijen 2000. godine u hotelu "Interkontinental". Podarila mu je dvoje nasljednika, sina Veljka i ćerku Anastasiju, a on je pored njih imao još sedmoro djece s prethodnim ženama, o kojima je pjevačica nedavno prvi put javno progovorila.

Sada se u svom šou prisjetila pokojnog supruga i otkrila da je on bio brutalno iskrena osoba, zbog čega je ponekad njoj znalo da bude neprijatno kada se nađu u društvu: "Moj pokojni suprug je bio takav, što na um, to na drum. Prosto u nekim situacijama, kad sjedimo u nekim društvima, umirem, crvenim se. Ali on ti kaže šta misli, i to ti je tako".

Prisjetila se i jedne situacije u kojoj je bilo jako neprijatno zbog njegove parole "što na um, to na drum".

"I sad jednom prilikom mi se dogovorimo, pita ga jedan prijatelj za neko mišljenje da on iznese i sad mi vozimo se do tih prijatelja. Ja sve vrijeme u kolima pričam nemoj biti previše direktan. Lijepo reci čovjeku, da se ne osjeća loše. Smatrao je da to što je on nešto napisao, da to ništa ne valja", ispričala je Ceca i dodala:

"I ja sad kažem, ne moraš da kažeš da ništa baš ne valja, nego fino kažeš. On kaže: 'Dobro, čuo sam te ženska glavo, prestani da me masiraš'. Ulazimo kod ljudi i on sa vrata ovako: 'Ljudi, ja ne mogu više da izdržim. Do sad me peglala da ti ne kažem istinu. Ništa ne valja'. A ja, da propadnem u zemlju. On naravno ispao gospodin rekao istinu, a ja ispala grbava, da neću kažem prijateljima istinu. Ja samo ne želim da se niko neprijatno osjeća. Možeš i na lijep način da kažeš. Više puta ga ja gazim ispod stola da prekine. On kaže, prestani da me gaziš to što sam naumio, ja ću reći. I opet me posrami", ispričala je Ceca.

