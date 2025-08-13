Prvo je bila misica, pa beskućnica: Zbog "lajavog" razmaženog bivšeg pokušala da se ubije, a dijete je dobila sa 47

Čuvena glumica Hale Beri u velikom stilu proslavlja 59. rođendan. Samo par dana ranije objavila je snimak na kom đuska u minijaturnom šortsu, i svi komentarišu isto - ništa se nije promijenila za sve ove godine. No malo potom uslijedile su prozivke bivšeg supruga

Izvor: Warner Bros Collection / Everett / Profimedia

Čuvena "Catwoman" danima je glavna tema javnosti, nakon što ju je javno isprozivao bivši suprug Dejvid Džastis. Nekada slavni bejzbol igrač optužio je Hale Beri da nije bila dobra supruga, te da nije željela da kuva i čisti. Takođe je šokirao sve priznanjem da je nije vidio kao "majku njegove djece".

Naravno, uslijedile su žestoke reakcije javnosti, a ljudi ga nisu štedjeli u komentarima. "Znao si s kim si se oženo", "Zavrni gospodine rukave", "Doveo oskarovku, a hoće domaćicu"... samo je djelić komentara koji se mogao pročitati.

Halle Berry’s ex-husband, former MLB player David Justice, says he left because he couldn’t see her as the mother of his kids:



“She don’t cook, clean, don’t really seem motherly”pic.twitter.com/eVhwvnhmUL — The Art Of Dialogue (@ArtOfDialogue_)August 10, 2025

Međutim, Beri se, barem za sada, nije oglašavala. Bira da uživa u životu, a na bivšeg gleda po sistemu - psi laju, karavani prolaze.

Uostalom, pogledajte kako danas glumica izgleda:

Nažalost, njen život je u više navrata bio nalik paklu, te ovo što se sada dešava sa bivšim, za nju je praktično mačiji kašalj.

Misica pa beskućnica

Prije nego što je postala slavna glumica, davne 1986. godine okušala se u modelingu, te je čak bila druga pratilja na izboru za Mis Amerike, a na svjetskom takmičenju osvojila je šesto mjesto. U Njujork je stigla s velikim snovima, ali bez novca – čak je jedno vrijeme živjela kao beskućnica.

Prvu veću priliku dobila je u komediji "Bumerang" sa Edijem Marfijem, a zatim i u hitovima poput "Flinstonsa". Za ulogu Doroti Dendridž osvojila je Emi i Zlatni globus, a kruna njene karijere stigla je Oskarom za film "Bal monstruma" – nagradom koju do danas nijedna druga crnkinja nije osvojila u toj kategoriji.

Hale Beri u "Balu Monstruma" Izvor: YouTube

Poznato je da Hali prelazila granice mogućeg zarad uloga, te je tako "zaradila" tokom karijere i impresivnu "kolekciju" povreda. Tokom snimanja akcionih filmova, nekoliko puta je lomila rebra, prste, ruku, pa čak i repnu kost – ali je sve to podnosila sa dozom humora, jednom čak pokazujući svoj slomljeni prst kameri uz smijeh.

Hale Beri slomila rebra tokom snimanja filma Izvor: YouTube

Haos u privatnom životu

I dok su na poslovnom planu konačno počele da joj cvjetaju ruže, u privatnom životu prolazila je teške trenutke.

Udavala se tri puta, a upravo je gorepomenutim bejzbol igračem Dejvidom Džastisom ostavio dubok ožiljak – tada je, prolazeći kroz tešku depresiju, čak razmišljala o samoubistvu, ali ju je pomisao na majku spriječila da to učini.

Ni naredni brakovi nisu doneli mir – sa pjevačem Erikom Benetom rastala se nakon tri godine, a sa modelom Gabrijelom Obriem vodila je burnu sudsku bitku oko starateljstva nad ćerkom.

Sa francuskim glumcem Oliverom Martinezom dobila je sina u 47. godini, ali se, nažalost, i taj brak završio razvodom.

Ipak, konačno je našla sreću sa muzičarem Van Hantom. Par je javno objavio vezu 2020. godine, a od tada su često viđeni kako na crvenom tepihu, tako i na mrežama.

Beri ga je opisala kao "ljubav svog života" i smatra ga svojim pravim partnerom. Hant ju je čak i zaprosio, ali ona još nije rekla "da", jer smatra da brak nije neophodan da bi njihova ljubav bila istinska i snažna.

Pogledajte još njihovih fotografija: