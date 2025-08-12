"Nije kuvala, nije čistila": Bivši Hale Beri je javno isprozivao, oženio se oskarovkom, htio od nje da napravi domaćicu

Dejvid Džastis našao se na meti njenih fanova nakon što je otkrio razloge zbog kojih je odlučio da je ostavi.

Hale Beri, koja ima 58 godina, bila je u braku sa Dejvidom Džastisom od 1993. do 1997. godine. Džastis, bivši bejzbol igrač, rekao je da je brak prekinuo jer nije osjetio kod nje onaj majčinski duh koji je očekivao.

Nekadašnja zvijezda MLB-a, otkrio je u jednom podkastu kako je njegov privatni život postao veoma javnan zbog njegove prošle veze sa zvijezdom filma "Catwoman".

Džastis je priznao je da je nekada razmišljao: "Ako budemo imali djecu, da li je ona žena sa kojom želim da ih imam i da osnujemo porodicu? A tada, kada sam bio mlađi, ona nije kuvala, nije čistila i nije mi djelovala kao majka."

Pogledajte kako izgleda Hale Beri koju je bivši suprug isprozivao:

Dodao je da je kasnije shvatio da "ovo nije osoba sa kojom želim da provedem život", ali je rekao da je tek kasnije shvatio da bi brak mogao biti spašen da je tada znao za psihoterapije. Ipak, njegove izjave izazvale su negodovanje jer su obožavaoci Beri bili iznenađeni što je od nje očekivao da prihvati stereotipnu ulogu domaćice, dok je njena glumačka karijera tek uzimala zamah.

"Pošto sam bio mlad, imao sam samo jednu ozbiljnu vezu prije nje. Moje znanje, razumijevanje i mudrost o vezama tada nisu bili na visokom nivou."

Izjava podigla veliku prašinu

Mnogi fanovi kritikovali su Džastisa, trostrukog MLB All-Star igrača i dvostrukog osvajača Svjetske serije, koji je tokom svoje 14-godišnje karijere igrao za Atlanta Brejvse i Njujork Јankise, zbog "drskosti" što želi od glumice nagrađene Oskarom da "kuva i čisti".

"Majčinski? Bila mu je partnerka, a ne majka", napisao je jedan korisnik na mreži X, dok su mnogi fanovi stali u odbranu Beri nakon što su Džastisove izjave postale viralne.

"Zamislite da očekujete od Hale Beri, prve crne glumice koja je zaradila 20 miliona za film, žene koja je decenijama bila najpoželjnija na svijetu i prve crne žene dobitnice Oskara, da ostane kod kuće i kuva i čisti. Muškarci i drskost", tvitovala je jedna osoba.

"Sudeći po njihovim bogatstvima, on je trebao da obuče kecelju i čisti kuću", napisao je jedan korisnik komentarišući MLB zvijezdu i slavnu glumicu.

Uostalom, pogledajte još neka "glam" izdanja čuvene žene mačke, da li možete da je zamislite da kuva, čisti i pegla?