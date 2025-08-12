Zašto se Ronaldo nikada nije oženio Irinom: Užasan potez nakon kog više ništa nije bilo isto

Govorilo se da Irina Šajk nikada nije pokazala interesovanje za Ronaldovog sina, a u prilog tome svedoče i njihove zajedničke fotografije.

Fudbalski as Kristijano Ronaldo i slavna manekenka Irina Šajk bili su jedan od najpoznatijih parova na svetu. Mladi, lepi, bogati i uspešni bili su idealni jedno za drugo, a venčanje se činilo kao jedini logičan korak.

Ipak, usledio je raskid, a ovo je pravi razlog zašto je Ronaldo je ostavio slavnu Ruskinju i počeo da izlazi sa devojkom koja je radila kao prodavačica u jednom butiku ekskluzivne garderobe.

Mnoge su sanjale o susretu sa njim, a 2009. godine imao je aferu sa ženom čiji identitet nikada nije otkriven javnosti, a koja mu je rodila sina. Fudbaler je dobio puno startaljestvo, majci je platio ogroman iznos kako nikada u javnosti ne bi otkrila ko je.

Očinstvo ga promenilo

Očinstvo ga je potpuno promenilo, a u isto vreme počeo da je izlazi sa slavnom ruskom manekenkom. Prvi put su se sreli na snimanju za modnu kuću "Armani", a ubrzo su počeli da izlaze. Odmah je bilo jasno da nije u pitanju prolazna afera, već da su posredi ozbiljne emocije.

Bili su savršen par. Imali su mnogo toga zajedničkog, potekli su iz radničkih porodica i ogromnim trudom su došli do bogatstva.

Ipak, kamen spoticanja je bio to što nisu imali iste planove za budućnost. Ronaldo je želeo da proširi porodicu, ali Irina nije bila spremna. Potpuno se posvetila karijeri, putovala je širom sveta, a revije su bile svakonevnica.

To je bila prva prepreka u njihovoj vezi. Ronaldo je želeo da njegov sin odrasta uz žensku figuru i ponadao se da će mu Irina biti zamena za majčinsku ljubav. Ipak, ona nije bila spremna za ovako važnu ulogu.

Ronaldo sanjao o velikoj porodici

Govorilo se da nikada nije pokazala interesovanje za Ronaldovog sina, a u prilog tome svedoče i njihove zajedničke fotografije. Ronaldo je sanjao o velikoj prodici, a Irina je želela nešto drugo. Ipak glavni razlog njihovog rastanka je taj što irina nije volela Ronadovu majku.

Maria Dolores dos Santos Aveiro u životu fudbalskog asa igra najvažniju ulogu. Ronaldo često podseća na to kakvo je detinjstvo imao i koliko se njegova majka žrtvovala za njega i njegovu braću i sestre.

Kada ga je u jednom intervjuu novinar pitao “Kristijano, zašto tvoja majka i dalje živi sa tobom? Zašto joj ne sagradiš kuću?” Kristijano je bez oklevanja odgovorio:

"Moja majka me je odgojila žrtvujući svoj život zbog mene. Spavala je gladna kako bih ja imao da jedem uveče. Nismo imali para ni za šta. Radila je 7 dana u nedelji i noću kao čistačica da bi mi kupila prve kopačke kako bih mogao da igram fudbal", rekao je Kristijano, koji je jednu od najlepših žena na svetu ostavio jer nije želela da dođe u njegovu rodnu Madeiru na rođendansku proslavu iznenađenja za njegovu majku.

Par je neposredno pre toga proveo Božić u Dubaiju, a fudbaler je planirao da bude s mamom za njen rođendan, ali Irina nije želela da učestvuje u tome. Kako je tada izvor izjavio, sve to je izazvalo svađu koja je rezultirala raskidom.

"Irina je loše pričala o Dolores, a Ronaldo je zauzeo majčinu stranu. To je bila kap koja je prelila čašu i već poslednjih nekoliko meseci njih dvoje imaju loš odnos", otkrio je tada izvor.

