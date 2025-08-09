Živjela s majkom u autu na ulici, a danas je milionerka: U 49 dobila blizance i zbog toga trpela užasne napade

U oktobru 2022. godine Oskarovka Hilari Svonk otkrila je da će postati majka, a kada je rodila blizance, našla se na meti kritika.

Izvor: Pete Lusabia / Alamy/ Profimedia

Glumica Hilari Svonk letuje u Italiji sa suprugom Filipom Šnajderom i njihovom djecom. Tamo je 30. jula proslavila svoj 51. rođendan.

Bila je to izuzetno rijetka prilika da se oskarovka pojavi u javnosti s blizancima, a evo kako mališani izgledaju tri godine nakon što su došli na svijet:

I dok su joj mnogi čestitali kada je postala majka, kako i dolikuje, neki su je kritikovali što je rodila u 49. godini, a pojedinci su čak išli toliko daleko da su joj pisali kako će njena djeca ostati siročad i da neće dočekati da diplomiraju

Besmislenost takvih komentara, ako uopšte treba to naglašavati, iznenadila je mnoge – uvrede su bile i nelogične i okrutne. Glumica, čiji je suprug otprilike njenih godina, nije se oglašavala povodom tih napada, a da je borac ceo život, pokazala je još u detinjstvu.

Rođena u Lincolnu kao drugo dijete Džudi i Stivena Svanka, Hilari je odrasla u siromašnoj porodici koja je živjela u prikolici blizu jezera Samiš u Vašingtonu. To je nije spriječilo da se još kao djevojčica bavi glumom u pozorištu i postiže uspjehe u sportu – kao gimnastičarka osvajala je državne nagrade. Nakon razvoda roditelja, kao tinejdžerka je s majkom ostala bez doma i jedno vrijeme su živjele u automobilu, dok majka nije uspjela da obezbijedi krov nad glavom. Iako su bile same, Hilari nikada nije zaboravila oca – nekoliko godina unazad napravila je pauzu u karijeri kako bi se brinula o njemu, piše Žena Blic.

Zbog teške porodične situacije, Hilari je napustila srednju školu i počela da radi, kako bi obezbijedila hranu za sebe i majku. Prva prilika stigla je kada je dobila ulogu u seriji "Bafi, ubica vampira". Iako je odbijena za popularnu seriju "Beverly Hills", ubrzo su uslijedile značajnije filmske uloge. Istakla se u filmu "Momci ne plaču", a zatim i u ostvarenju "Devojka od milion dolara", za koje je oba puta nagrađena Oskarom.

Njena priča ostaje primjer kako upornost i talenat mogu da pobede i najteže okolnosti.

Nakon velikog uspjeha, Svonk je postala jedna od najtraženijih glumica - igrala je u filmovima poput "Izgubljena moć", "P.S. Volim te" i "Pisci slobode". U potpunosti se posvetila glumi, ne štedeći se i ne skrivajući svoj talenat. Ipak, svoju privatnost čuva koliko god može.

Poznato je da je bila u braku s glumcem Čadom Louom i u vezi s teniserom Rubenom Toresom. Danas, iako u javnosti rijetko govori o ličnom životu, poznata je i po tome što stavlja porodicu ispred karijere.

Pogledajte slike glumice u galeriji: