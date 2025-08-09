logo
Bio je u braku kada je upoznao 15 godina mlađu pjevačicu: Njeni roditelji ga nisu prihvatili, a sada imaju dvoje djece

Autor Ana Živančević
0

Pjevač ne krije na Instagramu koliko je zaljubljen.

Bio je u braku kada je upoznao 15 godina mlađu pjevačicu Izvor: Instagram/selimoviictamara

Pjevač Emir Habibović u vezi je sa 15 godina mlađom koleginicom Tamarom Selimović s kojom ima i dvoje djece. Njihova ljubav počela je burno, a pratile su je brojne kontroverze. Jedna od njih je i da je zbog Tamare napustio suprugu s kojom ima troje djece.

Međutim, uprkos svemu njih dvoje su opstali zajedno. Emir je nedavno podijelio zajedničku sliku sa Tamarom, uz kratak, ali snažan opis:

 "Ljubav", napisao je pjevač.

Roditelji se protivili

Podsjetimo, Tamara Selimović je u jednom intervjuu otkrila da njeni roditelji u početku nisu podržavali vezu, ali da su s vremenom prihvatili njen izbor:

"Smatram da je maksimalna razlika u godinama 10-15 godina. Ljudi se nađu, energije im se poklope i to je to. Javnost često voli da komentariše stvari koje ne razumije ", rekla je Tamara.

Pogledajte fotografije Emira Habibovića i Tamare Selimović:

Otkrila je i kako je počela njihova ljubavna priča:

"Upoznali smo se preko zajedničkih prijatelja u Šapcu, ubrzo smo počeli da se čujemo, a potom i da se viđamo. Ono što me je osvojilo kod Emira je njegova dobrota i duhovitost. Taj osećaj traje i sigurna sam da će trajati još dugo", zaključila je ona.

