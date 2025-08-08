logo
Još
  • Izdanje:
    Potvrdi
Kategorije
Čitaoci reporteri

ČITAOCI REPORTERI

Videli ste nešto zanimljivo?

Ubacite video ili foto

Možete da ubacite do 3 fotografije ili videa. Ne smije biti više od 25 MB.

Poruka uspješno poslata

Hvala što ste nam poslali vijest.

Dodatno
Izdanje:
Potvrdi

Priče koje pokreću tvoj svet. © 2022 MONDO. Sva prava zaržana. Ovaj materijal se ne može objavljivati, emitovati, prepisivati ili distribuirati bez prethodnog odobrenja redakcije.

Ukucajte željeni termin u pretragu i pritisnite ENTER

Nina Radulović visoka je skoro 1,90: Najveći problem ima kada uđe u radnju, nema obuće za nju

Nina Radulović visoka je skoro 1,90: Najveći problem ima kada uđe u radnju, nema obuće za nju

Autor Đorđe Milošević
0

Iako ima zavidnu visinu za žene, Nina priznaje da ne voli da nosi visoke potpetice, što donekle i razumemo.

Nina Radulović visoka je skoro 1,90: Najveći problem ima kada uđe u radnju, nema obuće za nju Izvor: Instagram/nina_radulovic_official

Nina Radulović važi za jednu od najlepših i najviših voditeljki na domaćoj javnoj sceni. Njena harizma i upečatljiv izgled čine je prepoznatljivom, a visina dodatno doprinosi njenom impozantnom nastupu.

Ipak, Nina se ne libi da se našali na svoj račun. a svojevremeno je objavom nasmejala mnoge kada je na svom Fejsbuk profilu, ispod fotografije, duhovito napisala:

"Pa dobro, imam 1,86, ali mogu nogom da dotaknem vrh zgrade."

Svaki put se iznervira

Iako ima zavidnu visinu za žene, Nina priznaje da ne voli da nosi visoke potpetice, pa je najčešće možemo videti u ravnoj obući. Kako je jednom prilikom izjavila, pronalazak odgovarajuće obuće često ume da bude frustrirajuć:

"Svaki put se iznerviram kad uđem u prodavnicu obuće i pitam za svoj broj, a zaposleni mi kažu 'Taj broj prvi ode, a imamo samo jedan par u kolekciji.’”

Radulovićeva nosi broj 41, što joj dodatno otežava izbor.

Možda će vas zanimati

Tagovi

Nina Radulović

Komentari 0

Svi komentari

Komentar je uspješno poslat.

Vaš komentar je proslijeđen moderatorskom timu i biće vidljiv nakon odobrenja.

Slanje komentara nije uspjelo.

Nevalidna CAPTCHA

Najnovije

COOL PRIČE

PROČITAJ JOŠ