Nina Radulović visoka je skoro 1,90: Najveći problem ima kada uđe u radnju, nema obuće za nju

Iako ima zavidnu visinu za žene, Nina priznaje da ne voli da nosi visoke potpetice, što donekle i razumemo.

Izvor: Instagram/nina_radulovic_official

Nina Radulović važi za jednu od najlepših i najviših voditeljki na domaćoj javnoj sceni. Njena harizma i upečatljiv izgled čine je prepoznatljivom, a visina dodatno doprinosi njenom impozantnom nastupu.

Ipak, Nina se ne libi da se našali na svoj račun. a svojevremeno je objavom nasmejala mnoge kada je na svom Fejsbuk profilu, ispod fotografije, duhovito napisala:

"Pa dobro, imam 1,86, ali mogu nogom da dotaknem vrh zgrade."

Svaki put se iznervira

Iako ima zavidnu visinu za žene, Nina priznaje da ne voli da nosi visoke potpetice, pa je najčešće možemo videti u ravnoj obući. Kako je jednom prilikom izjavila, pronalazak odgovarajuće obuće često ume da bude frustrirajuć:

"Svaki put se iznerviram kad uđem u prodavnicu obuće i pitam za svoj broj, a zaposleni mi kažu 'Taj broj prvi ode, a imamo samo jedan par u kolekciji.’”

Radulovićeva nosi broj 41, što joj dodatno otežava izbor.