Nina Radulović važi za jednu od najlepših i najviših voditeljki na domaćoj javnoj sceni. Njena harizma i upečatljiv izgled čine je prepoznatljivom, a visina dodatno doprinosi njenom impozantnom nastupu.
Ipak, Nina se ne libi da se našali na svoj račun. a svojevremeno je objavom nasmejala mnoge kada je na svom Fejsbuk profilu, ispod fotografije, duhovito napisala:
"Pa dobro, imam 1,86, ali mogu nogom da dotaknem vrh zgrade."
Nina Radulović visoka je skoro 1,90: Najveći problem ima kada uđe u radnju, nema obuće za nju
Svaki put se iznervira
Iako ima zavidnu visinu za žene, Nina priznaje da ne voli da nosi visoke potpetice, pa je najčešće možemo videti u ravnoj obući. Kako je jednom prilikom izjavila, pronalazak odgovarajuće obuće često ume da bude frustrirajuć:
"Svaki put se iznerviram kad uđem u prodavnicu obuće i pitam za svoj broj, a zaposleni mi kažu 'Taj broj prvi ode, a imamo samo jedan par u kolekciji.’”
Radulovićeva nosi broj 41, što joj dodatno otežava izbor.