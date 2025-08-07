Lagala da je mrtva, pa za 3 sata postala milionerka: Bizaran potez poznate klinke na Onlifensu, tek napunila 18 godina

Lili Tej je sačekala ponoć da napuni 18 i napravi Onlifens - za tri sata postala milionerka

Izvor: Instagram/liltay

Lil Tej, pravim imenom Kler Ajlin Ći Houp, postala je poznata kada je imala samo devet godina, zahvaljujući viralnim snimcima na Jutjubu u kojima je prikazivala luksuzan način života - skupoceni automobili, gomile novca i drzak stav.

Nazivali su je "najmlađom bogatašicom interneta", iako se kasnije ispostavilo da je iza svega stajao porodični marketing.

Na dan kada je napunila 18 godina, 29. jula 2025, tačno u ponoć, otvorila je nalog na platformi OnlyFans, poznatoj po sadržaju za odrasle, i za samo tri sata prijavila zaradu veću od milion dolara.

"Milion za tri sata… oborili smo rekord kao ništa", napisala je uz objavu na Instagramu.

Trebalo joj 24 sata da kaže da nije mrtva?

Pre četiri godine Lil Tej se našla u bizarnom skandalu - na njenom zvaničnom i verifikovanom Instagram nalogu objavljeno da su i ona i njen brat Džejson Tian "neočekivano umrli".

Lil Tej je tek 24 sata kasnije odbacila ove morbidne navode o smrti, tvrdeći da je njen Instagram nalog "hakovan".

"Želim da jasno stavim svima do znanja da smo moj brat i ja i živi i bezbedni, ali mi je srce slomljeno i teško mi je pronađem prave reči koje treba da kažem", rekla je ona za TMZ, više od 24 sata nakon što se pojavila vest o njenoj navodnoj smrti.

Lil Tej nije objasnila zašto joj je trebalo više od 24 sata da demantuje monstruozne laži o svojoj smrti. Ona je insistirala da je njen nalog "ugrozila treća strana" u svrhu "širenja užasnih dezinformacija i glasina o njoj".

Lil Tej proslavila se sa svega 9 godina i to zahvaljujući seriji vulgarnih spotova u rep stilu. Ona je, takođe, dospela na naslovne strane još 2018. usled tvrdnji da ju je njen otac Kristofer Houp zlostavljao, te da ju je njen brat iskorišćavao.

