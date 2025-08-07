logo
Prevrnuo se kombi sa članovima Amadeus benda: Isplivala stravična slika nesreće, otkriveno u kakvom su stanju muzičari

Autor Dragana Tomašević
0

Članovi Amadeus benda doživjeli su jutros saobraćajnu nezgodu kada se njihov kombi prevrnuo.

Prevrnuo se kombi sa članovima Amadeus benda: Isplivala stravična slika nesreće, otkriveno u kakvom Izvor: Damir Dervišagić

Članovi Amadeus benda nisu povređeni, a Aca se oglasio nakon nesreće.
"Sreća nas je pratila i večeras, kao sto nas je pratila svih ovih 25 godina", napisao je Aca Amadeus bend i dodao: "Hvala dragom Bogu da niko iz benda nije povrijeđen, idemo dalje".



Ispod njegove objave nizali su se komentari u kojima su uplašeni ljudi pitali za stanje muzičara Amadeus Bend:

"Hvala dragom Bogu da je sve dobro", "Jel su svi živi?", "Ovo je strašno, živeo Amadeus bend", nizali su se komentari.

(Blic, MONDO)

amadeus bend saobraćajna nezgoda

