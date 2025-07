"Testament je lažan, sklonili djecu dok se imovina rastrgne": Arkanova sestra iznijela šok tvrdnje nakon ubistva

Jasna Ražnatović Diklić, Arkanova sestra, prije par godina je javno rekla kako je njegov testament lažan.

Izvor: MNPress

Prošlo je više od dvije decenije od krvavog januarskog popodneva kada je u beogradskom hotelu "Interkontinental" likvidiran Željko Ražnatović Arkan, jedan od najmoćnijih i najkontroverznijih ljudi devedesetih.

Jednom prilikom je Arkanova sestra Jasna Diklić, progovorila o njegovom ubistvu. Prema njenim tadašnjim tvrdnjama, atentat je organizovan od strane osobe kojoj je Željko slijepo vjerovao.

"Pored svega, mislim da moj brat ne bi bio ubijen da ga nije izdao neko u koga je imao apsolutno povjerenje, neko ko je stalno bio u njegovoj blizini. Svetlanu sam spomenula zato što je ona bila u "Interkontinentalu" na mjestu ubistva, a ne ja. Da sam ja bila tamo, dala bih svoj maksimum da objelodanim što više detalja koji su se dogodili tog dana", rekla je Jasna Diklić za "Blic", pa dodala:

"Mogu da razumijem kada svjedoci koji su sjedeli preko puta Željka prije ubistva kažu na suđenju da niko ništa nije vidio. Oni ne mogu da gledaju u sudnici ubicu i kažu da je to on, kada je jedan od njih još na slobodi. Oni se plaše za svoj život. Međutim, postoje osobe od kojih očekujem lojalnost i hrabrost. To sam očekivala od Svetlane. Dok je sjedila iza paravana i čekala da pucnjava prestane, njena sestra Lidija istrčala je bezglavo napolje i bila ta koja je prva pritrčala Željku da mu pomogne, kao što bih ja uradila".

Arkanova sestra se potom osvrnula na njegov testament za koji kaže da je lažan.

"Ne mogu da kažem ko je to savjetovao, poenta je bila da se djeca sklone dok se Željkova imovina rastrgne i podijeli. Prvenstvo u svemu uvijek imaju žene i djeca, pa je njih trebalo skloniti kako bi se raspodjela imovine sredila na miru. Vaskrsao je neki falsifikovani i nelegalni Željkov testament, prema kojem su njegova djeca razbaštinjena i ništa nisu dobila, a cjelokupna Željkova imovina pripala je Svetlani. Od djece je zahtijevano da se saglase s tim testamentom", rekla je ona jednom prilikom.

(Blic/Kurir, MONDO)