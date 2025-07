Zbog silikona bila nepokretna, a sada pokazala grudi: Pjevačica podigla temperaturu vrelim fotkama sa odmora

Pevačica Mirna Košanin podijelila je fotografije sa odmora, ostavivši malo toga mašti

Pjevačica Mirna Košanin napravila je mali predah nakon više nego turbulentnog perioda. Podsjetimo, ona je nedavno izgubila majku, a sada je odlučila da otputuje na egzotičnu destinaciju ne bi li pronašla svoj mir.

Mirna je podijelila i nekoliko fotografija na mrežama, a njene bujne obline malo koga su ostavile ravnodušnim.

Mnogi su hvalili njen izgled, naročito dekolte, pogotovo što je zbog silikona svojevremeno prošla pakao.

Zbog silikona ostala nepokretna

Podsjetimo, ona je svojevremeno odlučila da poveća grudi ne sluteći da će uslediti teške komplikacije.

"Estetska hirurgija je smišljena da se nešto popravi u slučaju da nešto ne valja. Išla pod nož jer sam svoje dijete dojila godinu i po dana, otišla sam sa roditelja na VMA, imala sam 21. godinu. Tijelo je počelo da mi odbacuje implante, kada sam se rastala sa tim dečkom iz Švajcarske otišla sam na kliniku, neću da imenujem koju, otišla sam kod jednog doktora, ali on nije bio tu i nije mogao da me primi, primio me je jedan ljekar koji važi za najboljeg na toj klinici. Uplatila sam rekonstrukciju implanata i ostala sam u bolnici, probudila sam se potpuno nepokretna, nisam mogla da pomerim ni mali prst." prepričavala je pakao kroz koji je prošla Mirna.

Potom je nastavila:

" Satima sam molima da mi donesu vodu, niko me nije čuo, na kraju je čovek koji je bio sa mnom u šok sobi onako operisan donio vodu. Sledeće čega se sjećam, sestre su me presvlačile i jedna je samo rekla 'jaoj', nisam shvatila u tom trenutku o čemu se radi, sjutra kada sam došla sebi vidjela sam da nešto nije u redu. Doktor je izvadio trojke, a ugradio petice ispod mišića, kada je sve to prošlo, pitala sam doktora koji mi je kasnije spašavao život u čemu je bio problem, on mi je objasnio da kada se jednom urade implanti, svaki sledeći put to mora da se uradi na istom mestu jer implant oko sebe ima opnu i to sraste kada ga izvadiš, tkivo ostaje, ti moraš da vratiš na isto mesto. Ne možeš ispod mišića jer koža ne može da nalegne, on je gurao što veći implant da to nalegne na svoj, ali nije i nastao je haos."

