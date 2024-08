"Otišla sam pod nož da popravim grudi, probudila se nepokretna": Pjevačica imala 4 operacije i jedva preživjela

Pjevačica Mirna Košanin, koja je postala javnosti poznata tokom učešća u "Zvezdama Granda", svojevremeno je prošla kroz agoniju zbog estetske operacije.

Pjevačica Mirna Košanin, je prije par mjeseci bila gošća emisije "Ispovijest" na Nova Tv, u kojoj je otvorila dušu o svom privatnom životu i problemima kroz koje je prošla. Ona je otvoreno govorila o onome sa čime se suočila zbog estetske operacije, te je čak bila i nepokretna.

"Estetska hirurgija je smišljena da se nešto popravi u slučaju da nešto ne valja. Išla sam pod nož, jer sam svoje dijete dojila godinu i po dana, otišla sam sa roditelja na VMA, imala sam 21 godinu. Tijelo je počelo da mi odbacuje implante, kada sam se rastala sa tim dečkom iz Švajcarske otišla sam na kliniku, neću da imenujem koju, otišla sam kod jednog doktora, ali on nije bio tu i nije mogao da me primi, primio me je jedan ljekar koji važi za najboljeg na toj klinici", započela je Mirna ispovijest.

"Uplatila sam rekonstrukciju implanata i ostala sam u bolnici, probudila sam se potpuno nepokretna, nisam mogla da pomjerim ni mali prst. Satima sam molima da mi donesu vodu, niko me nije čuo, na kraju je čovjek koji je bio sa mnom u šok sobi onako operisan donio vodu. Sledeće čega se sjećam, sestre su me presvlačile i jedna je samo rekla 'jaoj', nisam shvatila u tom trenutku o čemu se radi, sutra kada sam došla sebi vidjela sam da nešto nije u redu", ispričala je Mirna jednom prilikom u svojoj ispovijesti i dodala:

"Doktor je izvadio trojke, a ugradio petice ispod mišića, kada je sve to prošlo, pitala sam doktora koji mi je kasnije spašavao život u čemu je bio problem, on mi je objasnio da kada se jednom urade implanti, svaki sledeći put to mora da se uradi na istom mjestu jer implant oko sebe ima opnu i to sraste kada ga izvadiš, tkivo ostaje, ti moraš da vratiš na isto mjesto. Ne možeš ispod mišića, jer koža ne može da nalegne, on je gurao što veći implant da to nalegne na svoje ali nije legao. Tetka me je izvadila sa klinike, obećali su da će mi pokloniti novu operaciju."

Nosila dren

Komplikacijama nije bilo kraja, a Mirna je morala čak i dren da nosi.

"Kod tetke mi je pozlilo, primili su me zelenu, tata me je u savijenom položaju odvezao, 10 puta su me išpricali da bi me ispravili, jedva sam živu glavu izvukla, dobila sam takvu infekciju, niko nije htio da skida konce, jer nije hteo da popravlja nešto što nije uradio. Meni su počele da otkazuju ruke i noge, posle tri mjeseca su me vozili za Beograd, da skinem konce, tri mjeseca sam nosila drenove, to je non stop curilo. Novine su pisale svašta, bilo je jako puno naslova na guglu, sad više nema ništa, sve je pobrisano. Bilo je naslova raznih, javilo se mnogo žena toj redakciji, pobrisano je vjerovatno da bi se sačuvao doktor. Nijedna do nas nije imala predoperativnu pripremu, otpuštena sam bez otpusne liste. Tata i brat su bili sa mnom, skinuli su mi konce, prvi put se srijećem sa tim doktorom i on se tu zeza, kaže mi - 'gdje si ti mala šta si digla frku', nije komentarisao sopstveni rad. Mi smo posle toga otišli kod sestre na Dorćol da popijemo kafu, tata mi kaže šta je to. Meni su rane zinule obe, počela je da lije krv, vratili su me brzinski nazad", rekla je Mirna za Novu Tv.

Košanin je istakla i da se sa estrade povukla zbog ružnih komentara nakon teške operacije grudi.

"Ušivali su me na živo, drala sam se kao magarac, cijela bolnica me je čula. Nakon toga sam imala još četiri operacije. Otišla sam u Sarajevo kod jednog doktora koji je predsjednik svih plastičnih hirurga u Evropi ako sam dobro razumjela, on mi je rekao da zna šta sam prošla, ali on da skupi pet hirurga neće moći da reši moj problem. Zamisli taj osjećaj koji sam tada imala, ta agonija je trajala godinama, dok taj implant nije pukao i dok me nije operisala doktorka Biljana Ćertić koja me je spasila. Kada sam se probudila, ona je mene dočekala sa kiflicama i sa osmjehom. Ja sam se sa estrade povukla zbog toga, toliko je ružnih komentara pisano: 'Je li ovo ona silikonjara?', 'Je li ovo ona što se operiše svaki dan',… Agonije je trajala od 2011. do 2018. godine."

