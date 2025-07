Razvode se Igor Kojić i Sofija: Influenserka "presjekla" pre 20 dana, otkriveni detalji

Igor Kojić i njegova supruga Sofija Dacić razvode se nakon pet mjeseci braka.

Izvor: Instagram printscreen / sofijakosofija

Domaći mediji prenose da se sin pjevača Dragana Kojića Kebe Igor, i njegova supruga Sofija, razvode posle 5 mjeseci braka.

Igor i Sofija su zbog čestih nesporazuma u poslednja dva mjeseca imali dosta nesuglasica i zato su riješili da svako krene na svoju stranu. Kako se navodi, Sofija je bila inicijator.

"U početku je između njih sve bilo bajkovito i ličilo je kao da je prava ljubav na prvi pogled. Sofija je toliko bila zaljubljena u Igora da je bez razmišljanja pristala da se uda za njega nakon kraćeg zabavljanja. A Igor tek... On je toliko bio opčinjen Sofijom da je bio spreman da joj sve podredi i promijeni život iz korjena. Vjenčali su se u januaru na opšte iznenađenje njihovih porodica i prvih mjeseci živjeli su idilično, što smo mogli da primijetimo i po njihovim objavama na društvenim mreažama. Sofija je često provodila vrijeme i sa Igorovim roditeljima, pa je stalno Kebu postavljala na svoj profil, a Igoru je često spremala omiljena jela", rekao je sagovornik Kurira i otkrio da su prije dva mjeseca krenuli prvi konflikti.

"Sofija je rekla Igoru da više ne želi da žive zajedno prije dvadesetak dana. On to nije mogao nikako da prihvati i u početku ju je ubjeđivao da treba da razmisli o svemu, da se oni vole i da će prevazići krizu. Ali kada je vidio da se ona uveliko na društvenim mrežama ponaša kao slobodna djevojka, odlučio je da i on stavi tačku na ovu farsu. Poslednji put su se vidjeli prije dvije nedelje, kada su razgovarali o razvodu i zasad su u korektnim odnosima. Dogovor je da se rastanu sporazumno, ostalo je još da se to formalno obavi".

(Kurir,MONDO)