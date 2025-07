Mirka Vasiljević prekrstila noge, a detalj od 1.200 eura svi primijetili: Glumica ne štedi kada je ovo u pitanju

Mirka rijetko ima slobodnog vremena, a kada ga dobije, provodi ga kvalitetno.

Glumica Mirka Vasiljević veoma je aktivna na društvenim mrežama, gde u poslednje vreme često deli trenutke iz privatnog života.

Ovog puta, Mirka je objavila nekoliko fotografija koje prikazuju kako provodi svojih pet minuta – uz kafu i šetnju sa psom. Opušteni trenutak iskoristila je za uživanje na svežem vazduhu, a njen izbor odeće nije prošao neprimećeno.

Posebnu pažnju privukle su njene patike marke "Walk'n'Dior Sneaker", čija cena varira između 980 i 1.200 evra, što je izazvalo brojne reakcije među njenim pratiocima.

Poznato je da Mirka veoma vodi računa o obući i bira kvalitetne brendove, budući da je aktivna po ceo dan i da ima dosta obeveza.

Tajna vitke linije nakon 4 porođaja

Mirka se nedavno osvrnula i na brojne komplimente koje dobija na račun vitke linije i to nakon 4 porođaja.

"Moj doručak nekada bude dobro kvalitetan - pa tu budu i jaja i neka šunka sa strane. Ali gledam da onda ne jedem hleb uz to. Ručak uglavnom bude meso sa nekim salatama ili riba, ja sam neko ko voli da proba svašta. Večera stvarno treba da bude apsolutno lagana - da kada pojedete večeru, maltene ne osetite da ste je pojeli. I najbolje bi bilo da večerate do sedam, osam sati uveče. Ili najbolje - idite da spavate pa ćete zavarati glad pa ujutru, kada se probudite, može jači doručak", rekla je ranije Mirka Vasiljević za Blic ženu jednom prilikom.

Mirka o Vujadinovim aferama

Glumica Mirka Vasiljević već dugi niz godina živi u vanbračnoj zajednici sa bivšim fudbalerom, a sadašnjim trenerom Vujadinom Savićem. Gostujući u jednom podkastu, otkrila je nove detalje o njihovom odnosu, koji već dugo intrigira javnost.

Ono što je posebno iznenadilo mnoge jeste njen komentar o Vujadinovoj ljubomori, a dotakla se i afera.

"Vujadin je ljubomorniji od mene. Meni je van pameti da se prave neke veštačke stvari da bi se videlo da li je neko ljubomoran ili ne. To je trošenje vremena na gluposti. U životu mu nisam uzela telefon u ruke, ne znam mu ni šifru. Moju šifru svi znaju, ona je javno dobro Srbije. Njegov telefon me ne zanima. Muškarci imaju drugačije razmišljanje, imaju drugačiju strukturu mozga od nas žena. Njihove šale s drugarima i njihovo komentarisanje može da bude potpuno drugačije i da napraviš sebi problem. Ako nešto treba da dođe do mene, doći će. I to ne može niko živ da spreči i doći će do mene onda kad treba da dođe. Što bih sad ja kopkala i tražila i igrala se s tim? Ako uspe to da sakrije, to se za mene nije ni desilo, svaka čast, gospodine. A ako saznam, izvoli sedi, gospodine, pa ćemo da vidimo šta ćemo da radimo", rekla je Mirka.