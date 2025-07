Dado Topić nije vidio sina 10 godina: "Do 8. godine je bio najbolji tata, a onda..."

Daniel je jednom prilikom progovorio o odnosu sa ocem, muzičarem Dadom Topićem, i tom prilikom otkrio da se nisu vidjeli čak 10 godina u jednom periodu života.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Poznati muzičar Dado Topić (73) iz dva braka ima dvojicu sinova - Daniela i Reu, a stariji Daniel godinama unazad živi u Francuskoj i bavi se modnom fotografijom, dok se o njegovom mlađem sinu ne zna mnogo.

Daniel je jednom prilikom progovorio o odnosu sa ocem i tom prilikom otkrio da se nisu vidjeli čak 10 godina u jednom periodu života.

Izvor: Kurir/Privatna arhiva

"Oca nisam video 10 godina, od moje osme do 18. godine. Kad si dijete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i bijelo. Prihvatiš to onako kako jeste. Sve je to život. On je do moje osme godine bio najbolji tata na svijetu i tu je zaradio kredit kod mene. Šta je bilo, bilo je", pričao je on.

On se prisjetio i njihovog ponovnog susreta.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

"Ne volim da ostajem u prošlosti, volim budućnost. Ne možeš ljudima zamjeriti, svi imamo neke okolnosti, naše probleme, pa šta je, tu je. Nismo imali nikakav kontakt. Bilo je komplikovano, nije bilo mobilnih telefona, niti mogućnosti za komunikaciju kao sada. Do ponovnog susreta je došlo kad me je pozvao. Otvarao je studio u Rogoznici u Hrvatskoj. Tog ljeta sam otišao tamo i vidjeli smo se. Zajedno smo proveli to ljeto. Kad si dijete, nekako ti to ide ka srcu, razmišljaš to mi je tata, a kada odrasteš, shvatiš da nije sve u životu crno i bijelo. Prihvatiš to onako kako jeste. Sve je to život", rekao je Daniel.

(Blic, MONDO)