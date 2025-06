Vesna i Đole Đogani ispratili sina na maturu: Adriano je ozbiljan frajer i obožava ples, sve oči uprte u njega

Proslava je održana u jednom prestoničkom hotelu, a osim roditelja, Adriana je ispratila i mlađa sestra.

Izvor: MONDO

Adriano, sin Đoleta i Vesne Đogani, proslavio je matursko veče, a ponosni roditelji nisu krili svoje oduševljenje. Vesna je posebne trenutke sa proslave podelila u svom vlogu, dok je Đole lično odvezao sina na slavlje.

Iako se Adriano retko pojavljuje u javnosti, ovaj događaj je bio prilika da porodica podijeli svoju sreću sa fanovima, a mladi maturant je zablistao u punom sjaju.

Proslava je održana u jednom prijestoničkom hotelu, a osim roditelja, Adriana je ispratila i mlađa sestra, dok su komentari na društvenim mrežama bili preplavljeni čestitkama i pohvalama.

"Moji roditelji su fantastični"

Sin Vesne i Đoleta Đoganija proslavio je krajem prošle godine svoj 18. rođendan u jednom prestoničkom restoranu, a naša ekipa bila je na licu mesta.

Kako je i sam Adriano istakao, volio bi da krene stopama Vesne i Đoleta, dok priznej i da je više nadaren za ples nego za pevanje.

"Od njih svaki dan dobijam pažnju i ljubav, što je meni dovoljno. Kao roditelji su fantastični. Razumiju me, o svim temama pričaju sa mnom... Uvek će da me sasušaju, uvek da mi sve kažu. Svađam se sa njima, to je normalno. Oboje su na mene imali uticaj tokom odrastanja, za neke više utiče mama, za neke tata", rekao je.