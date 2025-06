Jovana Jeremić se oglasila o novoj izabranici bivšeg partnera: "Upoznaću je uskoro, idemo na zajednički ručak"

Bivši Jovane Jeremić objavio snimak sa novom djevojkom i time izazvao buru na mrežama.

Izvor: Pink screenshot

Sinoć je kao bomba odjeknula vijest da je Vojislav Milošević, bivši suprug Jovane Jeremić sa kojim ima ćerku Leu, ponovo srećan u ljubavi.

Vojislav je objavio fotografiju sa novom djevojkom na TikToku, a danas su uslikani u šetnji gradom.

Ovim povodom sada se oglasila i njegova bivša supruga, voditeljka Jovana Jeremić, koja je otkrila da već neko vrijeme zna da Voja ima novu djevojku, kao i da su dogovorili upoznavanje za tri dana, te će im dati blagoslov.

Poznato je da su bivši supružnici nakon razvoda ostali dobri prijatelji, a dodatno ih je zbližila i smrt njegove majke koja se nedavno dogodila.

"Da, Voja je srećno zaljubljen i meni je mnogo drago. Drago mi je da je pronašao svoju sreću, on je moj iskreni prijatelj. Zaista smo vječno povezani, jedno drugo podržavamo, iako smo se razveli. Upoznaću je u nedelju, idemo na zajednički ručak i biće top", rekla je voditeljka za Republiku.

"I sami znate da je i kod mene i kod Voje uvijek ista stvar, moram prvo da upoznam djevojku, da to sve odobrim. Mi smo ostali u fenomenalnim odnosima, zaista sam ponosna na tu svoju priču. To je dokaz da je Voja bio pravi u to vrijeme i da je jedna jedina konstanta, nepromjenljiva, u tom kontekstu Jovana Jeremić. Jer zaista, nakon smrti njegove majke smo se još više zbližili u tom kontekstu, još smo bliži prijatelji", zaključila je Jovana.

Prisjetimo se njihovog vjenčanja:

(Srbija Danas / MONDO)