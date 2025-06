Svijet se oprašta od poznatog pjevača: Supruga potvrdila vijest o smrti, iza sebe ostavio brojne hitove

Pjevač Lou Christie, poznat po hitu "Lightnin' Strikes", preminuo je u 82. godini.

Izvor: Youtube printscreen / The Midnight Special

Pjevač Lu Kristi, koji je imao velike hitove poput "Lightnin' Strikes" i "Rhapsody in the Rain", preminuo je u srijedu u 82. godini. Njegova supruga Frančeska, izjavila je za The Hollywood Reporter da je pjevač preminuo u svom domu u Pitsburgu, nakon kratke bolesti.

Pjevač i kantautor dostigao je vrhunac svoje karijere 1966. godine. Pjesma "Lightnin' Strikes" dospjela je na prvo mjesto Billboard Top 100 liste, dok je "Rhapsody in the Rain" ušla u top 20.

Lu Kristi pevač

Izvor: Youtube printscreen / The Midnight Special

Prije 1966. godine, Lu Kristi je prvi put osjetio ukus uspjeha 1963. sa dva hit singla: "The Gypsy Cried" i "Two Faces Have I". Kasnije je ponovo ušao u top 10 sa pjesmom "I'm Gonna Make You Mine" iz 1969. godine.

Među ostalim poznatim singlovima u njegovom opusu nalaze se i "I'm Gonna Make You Mine" iz 1969. godine, na kojem je gostovala pjevačica "It's My Party", Lesli Gor, kao i "Beyond the Blue Horizon" iz 1974. piše Daily Mail.

Kako se vijest o pjevačevoj smrti proširila, počele su da pristižu brojne poruke sjećanja na njega i njegov talenat.

"Počivaj u miru, Lu Kristi", napisao je poznati PR menadžer Deni Derejni na mreži X u srijedu. "Taj čovjek je imao rijetki vokalni raspon od četiri oktave, što je njegov glas i falset učinilo neponovljivim. Lightning Strikes je 1966. stigao do broja 1 - i to je i danas hitčina."

Lightnin' Strikes Lu Kristi Izvor: Youtube / The Midnight Special

Voditeljka Džuli Grent napisala je: "Lu Kristi je imao glas anđela!" uz zajedničku fotografiju.

"I dok mi srce puca zbog vijesti o njegovoj smrti, zahvalna sam na uspomenama koje ću čuvati cijelog života. Moje misli i molitve su uz njegovu porodicu. Volim te, Lu."