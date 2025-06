Detinjstvo joj obeležila tragedija, majka nije ustajala iz kreveta godinama: Prodavala burgere, pa osvojila Oskara

Zoe Saldana postala je prva glumica koja se pojavila u četiri filma sa više od dve milijarde dolara prihoda

Uloga Nyote Uhure u "Star Trek"-u i Neytiri u "Avataru" (2009) lansirale su je na vrh svetske scene.

Postala je prva glumica koja se pojavila u četiri filma sa više od dve milijarde dolara prihoda: "Avatar" i nastavci, "Avengers: Infinity War" i "Endgame" - druga po ovom rekordu među glumicama, posle Skarlet Johanson. Naravno reč je o prelepoj Zoe Saldani.

Odrastanje i karijera

Rođena je 19. juna 1978. u Nju Džersiju, kao Zoe Jadira Saldana Nazario, s portorikanskom mamom i dominikanskim tatom. Ranije je radila u Burger King- u kao tinejdžerka.

Porodica se preselila u Dominikansku Republiku kada je imala oko 10 godina, i tamo je razvila ljubav prema baletu. Zapazila ju je škola baleta ECOS Espacio de Danza, ali je prestala jer "nije imala stopala" za baletsku karijeru.

Po povratku u Njujork, pridružila se teataru Faces i New York Youth Theatre - javila se na "Law & Order", potom je debitovala na filmu u "Center Stage" (2000), i od tada se nižu uloge...

Ove godine osvojila je Oskara za najbolju sporednu žensku ulogu ("Emilia Perez"), čime je postala prva Amerikanka dominikanskog porekla s tom nagradom. Pre toga dobila je nagrade - BAFTA, Golden Globe i Critics Choic.

Muž uzeo njeno prezime

Zoe je u braku sa italijanskim umetnikom Markom Peregom Saldanom od 2013, a par ima trojicu sinova - blizance Saj Aridio i Bouvi Ezio (rođeni novembar 2014) i sina Zena (rođen februara 2017).

Zoe Saldana se sa Markom Peregom slučajno upoznala, na aerodromu, a samo par meseci kasnije odlučio je da je zaprosi na najneobičniji način. Venčali su se na intimnoj ceremoniji u Londonu, a onda je usledio šok kada je Marko uzeo njeno prezime. Glumica je pokušala da ga odgovori, ali je Perego bio istrajan u svojoj odluci.

"Pokušala sam da ga odgovorim od toga. Rekla sam mu: 'Ako uzmeš moje prezime, bićeš manje muževan u očima umetnika, latino muškaraca, sveta', ali Marko me je pogledao i rekao: 'Ah, Zoe, to me stvarno ne dotiče!'", rekla je Zoe 2013. godine.

Gubitak oca u detinjstvu: "Moja majka godinama nije ustajala iz kreveta"

Zoe Saldana se prisetila kako je smrt njenog oca uticala na celu porodicu. Glumica, koja danas puni 47 godina, govorila je za februarsko izdanje Harper's Bazaara 2025. godine, dok je promovisala svoj Netfliks mjuzikl "Emilia Pérez". Njen otac, Aridio Saldana, poginuo je u saobraćajnoj nesreći 1988. godine kada je Zoe imala samo devet godina, i živela u Njujorku sa porodicom, uključujući sestre Mariel i Sisli.

"Kada je moj otac preminuo, svi smo odmah prešli u režim preživljavanja. Odbacili smo sve one male životne užitke koje svakodnevno praktikujemo da bismo se smirili", rekla je Saldana.

"Sećam se da je moja mama nosila crveni karmin, hodala u uskim šortsevima i farmerkama, uvek je bila doterana i koketirala s mojim ocem. A onog trenutka kada je preminuo, nije ustajala iz kreveta više od nekoliko godina."

