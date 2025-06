Bora Čorba i Đorđe Balašević 40 godina nisu pričali zbog nje: Glumica inspirisala najveći hit

Iako je Bora u više intervjua naglasio da među njima nema mržnje, nikada ruku pomirenja nisu pružili jedno drugome.

Izvor: MONDO/Stefan Stojanović/RTS/Screenshot

Bora Đorđević, koji je bio poznat po tome što nikada nije uvijao riječi u "oblande", i uvijek je bez zadrške iznosio svoje stavove, jednom prilikom je otvoreno govorio o muzičaru s kojim je sarađivao do 1978. godine – Đorđu Balaševiću.

Njihov sukob, koji je izbio još u ranim danima zajedničke karijere, protegao se kroz čitave decenije i nikada nije u potpunosti razriješen.

Sve je počelo još sedamdesetih godina, dok su obojica bili članovi grupe "Rani mraz". Prelomna tačka bio je nesporazum oko pjesme "Lutka sa naslovne strane", koju Balašević nije smatrao pogodnom za singl.

Lutka sa naslovne strane Izvor: Youtube / Riblja Čorba Official channel

Bora se s takvom procjenom nije složio, što je dovelo do njegovog brzog izlaska iz grupe i prekida saradnje sa Balaševićem.

Ubrzo nakon razlaza, Đorđević osniva legendarni bend "Riblja čorba", dok odnosi s Balaševićem ostaju zategnuti. Tokom godina, dvojica umjetnika su se međusobno prozivali – i kroz pjesme i kroz intervjue, a "ratne sjekire" nikada nisu zakopali.

Izvor: Youtube RTCG Montevizija

Do Balaševićeve smrti 2021. godine, nikada nije potvrđeno da su uspjeli da zaključe to poglavlje pomirenjem. Iako je Bora u kasnijim godinama govorio da ne gaji mržnju i da mu nije stalo do dalje svađe, jasno je isticao da se nikada nisu ponovo zbližili.

S druge strane, Balašević je u poznim godinama odlučio da prošlost ostavi iza sebe i gotovo nikada nije komentarisao stare sukobe.

Izvor: YouTube/Televizija Galaksija 32

Ko je bila "lutka sa naslovne strane"?

Dugo se spominjalo i kome je zapravo posvećena kultna pjesma, a mnogi su govorili da je riječ o Meri Cakić koja je zapravo i bila u spotu. No, istina je bila drugačija, o čemu je govorio sam Bora.

“Nijedan odgovor nije tačan, a Meri pogotovo nije bila lutka. Radi se o više ličnosti spojenih u jednu i čije su životne priče slične. Reći ću samo toliko da je jedna od njih u Italiji snimala “soft – kor” filmove, dok se u zemlji predstavljala kao ozbiljna glumica; druga je gola svirala violinu na stolu za kojim je sjedelo veselo društvo… Mnogo je takvih priča, a mnoge su se i prepoznale”, otkrio je Bora