Muž pjevačice imao 99 švalerki: Folkerka ih tukla motkom, jedna nije htjela da izađe iz sobe

Šikica se prisjetila situacija iz prošlosti i kako se suočavala sa nevjerstvima svog muža.

Folk pjevačica Snežana Jovanović, poznatija javnosti kao Šikica, ispričala je svojevremeno detalje iz svog braka, a dotakla se i muža, za koga je izjavila da je imao 99 "švalerki".

Pjevačica je priznala kako se nosima sa tom situacijom, a potom dodala da svaka žena mora jednom da se suoči sa nevjerstvom partnera.

Šikica je kritikovala mlađe žene što to ne žele da trpe.

"Koliko sam ih puta našla. Bio je jedan moj kućni prijatelj, bokser. Dolazio je stalno kod mene kući. Jedno jutro ja dolazim i vidim nema mi čovjeka kući. Tu uvatim taksi i odem na splav, pravo tamo gdje znam gde je. Vidim 7 sati ujutru oni izlaze iz kafane, moj muž sa švalerkom za ruku. Ovaj bokser kaže to je moja devojka. Tu sam mu rekla šta tvoja djevojka, a Buca je vodi za ruku, i udarim ga. On je na to rekao Snežana svaka ti čast", istakla je pjevačica.

Tukla ih motkom

Šikica je čak jednu ljubavnicu tukla motkom i psovala.

"Jednu sam sa motkom udarala. Došla je jedna kod mene kući i rekla gdje je Buca treba da idemo na put. Kakav put mamu ti j**bem. Nije htjela da izađe iz sobe i ja uzmem motku i izbacim je. Kakav bre put j**bem li ti lebac", rekla je Šikica.