Razvela se najbogatija pevačica sa ovih prostora: Svi su mislili da živi bajku, ona u tajnosti potpisala papire

Hrvatska pevačica Maja Šuput saopštila je da se razvela od biznismena Nenada Tatarinova.

Hrvatska pevačica Maja Šuput se oglasila na Instagramu gde je izdala saopštenje o razvodu, i time iznenadila sve koji prate njen život, jer je do nedavno izgledalo da živi bajku sa biznismenom.

Ona je pre samo par dana objavila slike sa njim:

Sada je napisala: "Život nas ponekad odvede na različite puteve, pa smo tako Nenad i ja odlučili da krenemo svako svojim, ali i dalje živimo u porodičnoj atmosferi. Razvod je već neko vreme iza nas, za nas je to prošlo - svršeno vreme, postigli smo ga sporazumno, mirno, bez ikakve drame i suza - više u stilu 'hvala ti na svemu i srećno dalje'. Iz ove ljubavi ostaje milion prelepih uspomena i ono najvažnije - naše dete zbog kojeg zauvek ostajemo tim. On je naš zajednički i najveći prioritet, u čijem životu oboje aktivno učestvujemo svakog dana. I dalje smo porodica - samo u novom obliku, i kao i do sada negujemo pozitivnu atmosferu u kojoj naše dete raste srećno i voljeno. Upravo zbog maloletnog deteta na ovu temu nismo davali niti ćemo davati izjave. Molimo za poštovanje naše privatnosti dok nastavljamo novo poglavlje života. S ljubavlju i osmehom!" poručila je pevačica.

Maja Šuput objava o razvodu

"Pričali su da sam muža unajmila"



Maja Šuput je nedavno otkrila i koji je najsmešniji trač koji je čula o sebi.

"Možda najčudniji koji sam čula o sebi je da moj muž zapravo nije moj muž, nego glumac iz turskih serija kojeg sam unajmila ili da uopšte nisam bila trudna, nego da sam imala surogat majku, a za slikanje stavljala jastuk... Naravno i sve, baš sve, sam operisala", rekla je.

Najbogatija pevačica na Balkanu

Pored pevačke karijere, ona je i sjajna poslovna žena, jer su joj dve firme čija je vlasnica, donele ogromnu milionsku zaradu. Njene dve firme ukupno su ostvarile 5,9 miliona kuna prometa, odnosno više od 92 miliona dinara, po pisanju medija.

Ona je vlasnica je i direktorka firme "Morska diva". Ukupni prihodi njene firme u 2022. godini iznosili su 518.312 evra, a poslovni subjekt ostvario je neto dobit od 241.969 evra, odnosno malo više od 28 miliona dinara. Pomenuta firma ima jednog zaposlenog, a Maja preko te firme vodi svoju muzičku karijeru.

Njena druga firma se bavi prodajom kozmetičke linije u kojoj je suvlasnica sa suprugom Nenadom Tatarinovim, prošle godine je ostvarila više milionski promet (oko 275.000 eura), a firma je ostvarila dobit od 30 hiljada evra.