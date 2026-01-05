Francuski predsjednički par već duže vrijeme se suprotstavlja teorijama zavere koje se tiču roda prve dame Francuske.

Izvor: J.E.E / Sipa Press / Profimedia

Deset osoba proglašeno je u ponedeljak krivim za sajber-zlostavljanje Brižit Makron, šireći transfobične glasine da je prva dama Francuske zapravo rođena kao muškarac.

Svi optuženi u ovom slučaju, osmoro muškaraca i dvije žene, starosti između 40 i 60 godina - proglašeni su krivim jer su u više navrata tvrdili da Makron nije cisrodna žena, kao i da navodno čini "krivična djela pedofilije" prema svom suprugu, aludirajući na razliku od 24 godine između nje i predsjednika Emanuel Macron.

Sud im je izrekao kazne koje uključuju kombinaciju kratkih zatvorskih kazni, društveno korisnog rada i novčanih kazni.

Prema presudi suda u Parizu, masovno objavljivanje ovih glasina na društvenim mrežama bilo je „takvo da može da nanese ozbiljnu štetu podnosiocu prijave i osobama iz njenog okruženja“.

Sud je takođe naložio privremenu suspenziju više naloga na platformi X, u trajanju od šest mjeseci. Zbog umanjivanja fizičkih i psiholoških posledica sajber-zlostavljanja od strane optuženih, sud je pojedinima naložio i pohađanje edukativnih programa za podizanje svijesti o ovoj vrsti nasilja.

Tokom suđenja u oktobru prošle godine, ćerka Brižit Makron, Tifani Auzière, svjedočila je da su teorije zavjere njenoj majci učinile "nemogućim da vodi normalan život“.

O uticaju ovih optužbi na privatni život govorio je i sam francuski predsjednik, navodeći da su on i njegova supruga izloženi stalnom onlajn nasilju.

"U svakodnevnom životu i ja sam lično bio suočen sa sajber-zlostavljanjem, ali moja supruga i više nego ja. Potpuno smo bespomoćni“, rekao je Makron u novembru.

Tokom suđenja, nekoliko optuženih izjavilo je da su sa ovom teorijom zavjere upoznati putem sadržaja američke desničarske influenserke Kendis Ovens, kao i putem onih koji su dijelili njene objave. Francuski predsjednički par protiv Ovensove vodi poseban sudski postupak u američkoj saveznoj državi Delaver, ali datum tog suđenja još uvijek nije zakazan.

(Politico/Mondo)