"Kasno je sad za razvod, ali često mislim o drugim ženama": Aca Ilić progovorio o razvodu od Biljane jevtić

Aca je istakao da ni u njihovom braku ne cvjetaju ruže, ali da je to kao i u svakom drugom odnosu, potrebno ga je njegovati i raditi na tome.

Biljana Jevtić i Aleksandar Aca Ilić važe za jedan od najskladnijih parova na estradi, a zajedno su već više od 40 godina. Ipak, kako i sam pjevač priznaje, ni kod njih nije uvijek sve bilo idealno — bilo je i svađa, ali tema razvoda nikada nije bila na stolu.

"Ima mnogo lijepih žena i ja, kao i svaki drugi muškarac, pomislim jao što je ova žena lijepa, što bi bilo lepo kada bi bila moja, ali onda ubrzo shvatim da je to što imam sa Biljanom veoma vrijedno i da nijedna žena nije vrijedna da ja rušim svoje gnijezdo", iskren je bio Aca Ilić, dodajući da je, kada sve sabere, razvod prosto neisplativ.

"U ovim godinama ne isplati se imati neku drugu ženu ni meni, niti bilo kome drugom. Kasno je sada za neki razvod, za neke nove ljubavne priče."

Njegova supruga Biljana jednom prilikom se nadovezala na ovu temu i rekla da, iako je život pun izazova i nije lako živjeti s nekim toliko godina, treba znati kada pustiti stvari da idu svojim tokom.

"Desi se sitnica u životu, pa patiš. Izgubiš kućnog ljubimca pa patiš, a kamoli ovo. Ako ti živiš sa nekim tolike godine, sjedinite se, steknete zajedno, imate i djecu, nije to lako… Niko ne može da kaže da je to lako, ali život je borba, znate kako kažu: ‘Bolje bolan kraj, nego bol bez kraja’. To je stvarno istina, ako nešto ne može i ne ide, ne bi trebalo forsirati na silu", izjavila je pjevačica svojevremeno za „Svjetski radio“.

Kruna njihove ljubavi je sin Ivan, a kako kaže Aca, nakon njegovog rođenja ništa više nije moglo ozbiljno da uzdrma njihov brak.