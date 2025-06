"Želite istinu o meni, reći ću vam": Vedrana Rudan digla buru bolnom ispovešću iz bolnice, sad javno zagrmela

Cela bura je nastala nakon poslednje kolumne Vedarne Rudan, u kojoj priča o tome koliko je onkološkim pacijentima teško i koliko su sami u svemu.

Književnica, Vedrana Rudan, u svojoj poslednjoj kolumni pisala je o usamljenosti onkoloških pacijienata, a pričom je dirnula mnoge.

Iako je u bolničkoj postelji, Vedrana ne ispušta "pero" iz ruke, pa je tako još jednom pisala o ovoj temi, kako bi razjasnila neke činjenice. Kako je sada rekla, pogrešno je čitati njene rečenice kao "dnevnik bolesti".

"Pisac piše o temi koja ga golica, ali to ne znači da piše o sebi. Tekst koji sam napisala juče je o ljudima koji se bore protiv raka, a koje su svi napustili. To nije priča o meni. Čitav život pišem u 'ich' formi i stvarno me nervira kako se svaki moj red doživljava kao prenos uživo mog života", poručila je u kolumni pod naslovom "Zašto me ne kužite?".

Za sve one koji u njenim tekstovima traže patetiku i sentimentalnost, Vedrana ima jasan odgovor: "Dragi moji, zbog ljubavi moje, držite se na distanci. Čitam komentare i paničim. Nemojte me sažaljevati, nisam u suzama što napuštam ovaj s*ks od sveta. Ja sam žena čija je strast pisanje, kucanje poruka u telefon tokom pauze dok čitam 'Sovino hukanje' Patriše Hajsmit", navodi dalje.

U svom stilu dodaje i da joj se "ne dopisuje", da joj "ne treba gužva, ni sažaljenje", i da joj je dosta ljudi koji misle da je svaki njen tekst poslednji pozdrav.

"Oko mene je stalna buka, telefon zvoni, ali se ne javljam, čak me ne zanimaju ni poruke mojih prijatelja jer mi se ne dopisuje. Nikada nisam bila luda za gomilom i ljudima. Da li sam opet pogrešila sa ovim tekstom? Verovatno. Ako želite pravu istinu o meni, reći ću vam. Volim igre, šale, je**no otvaranje duše i sje**vanje istine. Uživajte, dragi moji i dragi moji koji mislite da znate ko sam. Ja to ne znam. Znam, neki od vas će pisati, dosadni ste, prestanite da se**te na istu temu, kada ćete umreti? Nadam se posle vas, gospodo. Moji doktori su fantastični", poručila je Vedrana Rudan.

