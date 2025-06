Jovana Jeremić je nakon ove izjave raskinula sa Draganom: Rečenica sa kojom se mnogi slažu bila je presudna

Mnogi smatraju da je Jovana kroz društvene mreže i izjave za medije najavljivala raskid sa Draganom.

Voditeljka Jovana Jeremić stavila je tačku na svoju vezu sa biznismenom Draganom Stankovićem, nakon skoro dvije godine zajedničkog života – tačnije, godinu i osam mjeseci. Informacija o raskidu pojavila se ubrzo nakon što je Jovana, gostujući u jednoj emisiji, govorila o tome zašto žene odlučuju da napuste veze i brakove.

Upravo tu poruku, koju je tada iznijela u medijima, Jovana je podijelila i sa svojim pratiocima na Instagramu. Mnogi su to protumačili kao jasan znak da se u njenom emotivnom životu nešto mijenja.

"To treba muškarci da nauče, inače ne znaju. Žene otpate muškarca dok su u vezi, žene se razvedu od muža dok su u braku. A muškarci, pate kad im žena ode, kad budu ostavljeni i poslije razvoda. Jer muškarci i žene nemaju isti mozak. Muškarci ne shvate, ne čitaju znakove pored puta kad im žena kaže "organizuj ovo, daj da oplemenimo brak... vezu, ajde možemo li ovo", kad puste da ženi dođe ta ravnodušnost tada žena odlazi – ravnodušnost je gora od ljutnje, jer žena dok se ljuti njoj je stalo, kad postane ravnodušna, njoj više nije važno", rekla je Jovana u emisiji na televiziji Pink.

"Nisam klasična srpska žena"

Jovana je i ranije isticala da njen način života i razmišljanja nisu univerzalni, te da mnoge žene ne mogu da se poistovijete s njom jer, kako kaže, nisu prošle njenim putem.

"Sve što ja pričam, pričam iz svojih cipela. Zato što ova moja pravila ne može klasična prosječna srpska žena da primijeni jer ona nije Jovana Jeremić i to svaka žena treba da zna, bez da ja sebe sad nešto dižem. Ja ne poznajem puno žena koje su zaradile ovoliko novca koliko ja. Ja ne poznajem nijednu ženu, pored mene, koja je toliko uspjela, koja je toliko novca zaradila. Ja sam svog novca zaradila jako puno u životu do svoje 33. godine. Mislim da je ovo početak, ja neću stati dok ne budem bila milijarderka, ali u pravom smislu, jedna žena do koje niko više neće moći da dođe", izjavila je Jovana tokom gostovanja na Red TV.