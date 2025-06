Za najboljom "ribom" Beograda ludelo srpsko podzemlje: Bivšeg joj spalili, a ona Dedinje zamijenila Avalom gdje gaji luk

Sonja Lazetić mnogima je bila poznata još iz dokumentarnog filma "Vidimo se u čitulji", a danas njen život izgleda potpuno drugačije

Izvor: Instagram/makilazetic

Sonja Lazetić, koja je svojevremeno važila za jednu od najljepših i najzapaženijih djevojaka Beograda, danas vodi potpuno drugačiji, povučeniji život. Zajedno sa suprugom, bivšim fudbalerom Nikolom Lazetićem, napustila je luksuznu vilu na Dedinju i preselila se u mirnije krajeve – na Avalu, gdje su izgradili prostrano porodično imanje.

Umjesto gradske vreve, Sonja sada uživa u tišini prirode i jednostavnosti svakodnevice.

Izvor: Instagram/makilazetic

Na društvenim mrežama rado dijeli trenutke iz novog doma, a nedavno je pokazala i kako izgleda njihova uređena bašta, ponosno otkrivši da je poželjela da uzgaja sopstveno povrće:

"Niki mi pravi leje za baštu. Niki je ljubav. Radovi u toku", napisala je ona tada uz fotografiju na svom storiju i pokazala da su zasadili paradajz, krastavac, luk...

Podsjetimo, par je godinama živio u jednom od najelitnijih djelova Beograda, u luksuznoj vili opremljenoj prema najsavremenijim svjetskim standardima. Iako su se sada povukli iz centra dešavanja, njihov novi dom na Avali ništa ne zaostaje po raskoši – spoj prirode i luksuza jasno se ogleda u svakom kutku porodičnog imanja koje su pažljivo i s ljubavlju osmislili.

" Imamo čak i dio šume u okviru imanja. Za Avalu smo se odlučili jer je relativno blizu grada, a opet ćemo tamo imati svoj mir. Čim sve sredimo i završimo s majstorima selimo se sa Dedinja", izjavila je prije nekoliko godina supruga proslavljenog sportiste koja je čini se jedva dočekala da se skloni od gužve i prepusti prirodi.

Pogledajte kako izgleda njihovo imanje:

Burna prošlost

Podsjetimo, Sonja Lazetić je u 29. godini ostala sama sa troje djece kada joj je suprug svirepo ubijen. Prije Lazetića, Sonja je bila udata za kontroverznog biznismena Gorana Marića Mareta, koji je ubijen, i sa kojim ima dvije ćerke i sina.

On je 2009. godine bio otet iz restorana zajedno sa Ilijom Novovićem, a njihova ugljenisana tijela su pronađena u ostacima spaljenog džipa. Jedan od njih je bio na sjedištu, a drugi u gepeku.

Inače, Sonja je postala popularna sa 16 godina kada se pojavila u filmu "Vidimo se u čitulji".

Izvor: YouTube/doclisboafestival

"U to vrijeme sam bila u vezi sa budućim mužem Goranom. Bavila sam se modelingom, izlazila sam na naslovnim stranama časopisa "Student"... Preko modne agencije otišla sam na snimanje reklame za jedan butik. Tu se pojavio čovjek sa kamerom i pitao me koju muziku slušam. Ispostavilo se da je to bio režiser Janko Baljak. I tako sam završila u tom filmu", ispričala je Sonja ranije za domaće medije.

Tada je i nastala i njena čuvena rečenica: "Svi se pojave na pet minuta i opet potonu. Ja hoću uvijek da budem na površini. Hoću da me uvijek svi viđaju i znaju."

(Kurir.rs/Mondo)