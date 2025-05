Stigla presuda: Žerar Depardje (76) proglašen krivim za seksualni napad

Francuski glumac Žerar Depardje proglašen je krivim za seksualni napad 2021. na filmskom setu.

Izvor: YouTube/RTS - Radio Télévision Suisse/screenshot

Francuski glumac Žerar Depardje proglašen je krivim za seksualni napad 2021. na filmskom setu. Glumac se jutros pojavio na sudu u Parizu, a hodao je usporeno, držeći se za advokata.

Glumcu se sudilo za neprimjereno ponašanje prema dvijema ženama tokom snimanja filma 2021. godine, a glumac je ranije priznao da se "neprimjereno obraćao jednoj od žena".

Depardje je na tokom suđenja priznao da je dodirivao jednu ženu koja ga je optužila za seksualni napad. Međutim, negirao je da je njegov postupak bio napad, ističući da su "neumjesni komentari” koje joj je uputio rezultat njegovog lošeg raspoloženja.

Ameli K., žena koja je podnijela tužbu protiv slavnog glumca, izjavila je da ju je on protiv njene volje dodirivao po cijelom tijelu tokom snimanja filma 2021. godine. Kako prenosi BFMTV, ona tvrdi da ju je Depardje držao i upućivao joj neprimjerene komentare.

Uživo prenos sa suđenja:

"Zgrabio me je i opipao po prednjem dijelu tijela, pozadi, svuda unaokolo. Uhvatio me je nogama. Dodirnuo je sve, uključujući i moje grudi. Bila sam prestravljena, on se smijao", izjavila je ranije žrtva Ameli K.

Izvor: Mondo/Stefan Stojanović

Depardje je tokom suđenja priznao da ju je zgrabio za bokove, ali je tvrdio da to nije bilo sa namjerom da je napadne.

"Da, potvrđujem da sam je zgrabio za kukove da joj kažem ne baš lijepe stvari, ali ne da je pipam", pričao je glumac, dodavši da je to učinio jer je bio umoran i uznemiren, a ne iz loše namjere.

Kada je advokat Ameli K. istakao da je Depardje promijenio svoju verziju priče, jer je prethodno negirao bilo kakvo dodirivanje, glumac je odgovorio:

"Ako vi tako kažete".

