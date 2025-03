"Zgrabio me je i opipao po prednjem delu tela, pozadi, svuda unaokolo": Glumac Žerar Depardje se suočio sa optužbama

Pravdao se i da joj je izgovorio ružne reči zato što je bio loše raspoložen.

Francuski glumac Žerar Depardje (76), koji se proslavio ulogom Obeliksa u filmovima o Asteriksu i Obeliksu, ovih dana je glavna tema svetskih medija. Od ponedjeljka mu se sudi zbog seksualnog napada, a sada je prvi put priznao da je imao fizički kontakt s Ameli K., koja je radila na filmskom setu s njim.

Šta kažu optužbe

Ameli K, koja je tužila Depardjea, rekla da ju je glumac protiv volje dodirivao po celom telu, dok ju je držao i upućivao joj neprimerene seksualne komenatre, tokom snimanja filma 2021.

- Zgrabio me je i opipao po prednjem delu tela, pozadi, svuda unaokolo. Uhvatio me je nogama. Dodirnuo je sve, uključujući i moje grudi. Bila sam prestravljena, on se smejao - rekla je Ameli K.

Policiji to nije rekao kad su ga ispitivali već je to tek sad spomenuo na suđenju. Ameli ga je optužila za seksualni napad, a on je rekao da to nije bio napad te se pravdao da joj je izgovorio ružne reči zato što je bio loše raspoložen. Ipak, kaže da se nije radilo o komentarima upućenim njoj lično već mu je smetao njen loš rad.

'Uhvatio sam je za bedra da ne padnem jer sam zbog nje bio jako uzrujan, zbog vrućine, bio je petak pred kraj snimanja i bio sam jako umoran', ispričao je glumac. Rekao je da je bio ljut na Ameli jer je loše radila svoj posao. Nju su te reči šokirale, a Depardje je još dodao:

Objasnio je i da je u to vreme bio toliko debeo da ništa od stvari za koje ga se tereti ne bi mogao da uradi. Ipak, Ako ga proglase krivim, mogao bi da završi iza rešetaka na 5 godina i da plati 75.000 evra kazne. Suđenje bi trebalo da traje najmanje tri dana, a trebalo je da počne u oktobru prošle godine, ali je glumac bio lošeg zdravlja pa je odloženo. Žerara su u više navrata optuživali za seksualno uznemiravanja, uvek je negirao krivicu, a ovo je prvi slučaj za koji mu se sudi.

