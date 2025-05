"Zavuče ruku u džep i da mi pare, ni ne gleda koliko": Pevač otkrio tajnu o Saši Popoviću, 3 godine mu plaćao stan

Pevač Slobodan Batjarević Cobe ispričao šta je sve za njega učinio Saša Popović

Izvor: YouTube/Zadruga Offical/printscreen

Pevač Slobodan Batjarević Cobe nekoliko puta je govorio o tome koliko mu je značio Saša Popović tokom karijere.

Kako je Cobe ranije pričao, tokom takmičenja u "Zvezdama Granda" najveća podrška mu je bio upravo Saša Popović koji mu je pomogao da se nađe i snađe u svetu muzike, ali i u Beogradu.

"Kad sam počeo da se takmičim, kad su počele emisije i kad sam ušao među dvadeset najboljih takmičara, tad mi je Saša bio kao otac. Završilo se snimanje i on na mikrofon kaže ‘Cobe, ostani tu’. Ja se iznenadio, pitao sam se šta sam uradio. Imao sam veliku tremu, televizija, kamere, sve je to bilo novo za mene. A, on kao moj otac, dolazi krišom, ‘brkne’ se u svoj džep i koliko je imao pri ruci on mi stavi", prisetio se pevač.

Cobe je otkrio i da takmičari Zvezda Granda za Sašu nisu bili samo pevači, već mladi i perpektivni ljudi kojima je bio spreman da pomogne u bilo kom trenutku.

"Ja kažem Saši da ne treba da mi daje novac, a on meni odgovori ‘Cobe, uživaj, dolaziš iz Leskovca, ti si mi najdalje’. Plaćao mi je hotel godinu dana, pa posle kad smo razradili posao i nas sedmoro funkcionisali kao grupa, plaćao nam je i stan. Spavali smo zajedno Rada Manojlović, Dušan Svilar i ja, svako je imao svoju sobu"

"Saša me nikad nije pitao da li imam ili nemam, nego samo stavi ruku u svoj džep, izvadi novac i da mi, ni ne pogleda koliko je to novca. To mi je ostalo baš urezano u sećanju. On je imao dušu i vremena za svakoga i uvek nas je sve bodrio.

"Plaćao mi je stan tri godine"

Saša je bio široke ruke prema svima. Tako je pored gore pomenutog hotela i davanja "džeparca" Saša čak tri godine redovno plaćao kiriju za stan.

"Fizički nisam mogao da dođem na sahrani Saše Popovića, jer sam se oporavljao. On je meni tri godine plaćao stan, mnogo mi je pomogao",rekao je Blicu i dodao:

"Niko nije znao to. Uvek mi je pričao da sam pozitivan, da me narod voli jer sam pozitivac. Rekao sam mu jednom da li je dobro da pevam romske pesme, uvek mi je potvrdne odgovore davao. Mislim da Srbija nekoga kao što je on neće dobiti narednih 300 godina".

(Grand, MONDO)