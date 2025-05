Bio u vezi s njenom koleginicom: Bojana Ristivojević slavila rođendan, došao Filip Krajinović

Bojana Ristivojević proslavila rođendan na nastupu Nataše Bekvalac, teniser Filip Krajinović jedan od gostiju

Voditeljka Bojana Ristivojević slavila je rođendan u jednom klubu u Beogradu u kom je pevala Nataša Bekvalac, a na iznenađenje mnogih na slavlje se pojavio i teniser Filip Krajinović.

Nedavno su teniser Filip Krajinović i Bojana Ristivojević uslikani zajedno na aerodromu, međutim tada se on oglasio i demantovao tvrdnje da među njima ima nešto više od prijateljstva.

Sada je teniser ponovo viđen u društvu lepe voditeljke.

Bojana je okupila prijatelje kako bi proslavila rođendan u klubu u kom je nastupala Nataša Bekvalac, a Filip i voditeljka su sve vreme ćaskali i osmeh nisu skidali sa lica.

Filip Krajinović bio je svojevremeno jedan od najboljih juniora sveta, nažalost tokom profesionalne karijere nije osvojio neku od ATP titula, a sve je rastužio kada je nakon 16 godina odlučio da završi profesionalnu karijeru. Ovim povodom objavio je dirljivo pismo na društvenim mrežama, a u centru medijske pažnje nije uvek bio samo zbog sjajne teniske karijere.

Tri godine je bio u ljubavi s prelepom Anđelom Novičić. Tada je s ponosom često govorio o njoj kao njegovoj najvećoj podršci i jednom od svojih najboljih životnih izbora.

Tokom veze, 2020. godine napravili su i kratku pauzu, kada je svako krenuo svojim putem, ali je nakon nekoliko meseci usledilo pomirenje. Iako su svi verovali u njihovu ljubav, nakon tri godine par je definitivno stavio tačku i razišao se. Kako su mediji tada pisali, do rastanka je navodno došlo zbog Filipovih putovanja i razdvojenost koje su znatno uticala na njihove emocije.



Pre Anđele ljubio Ninu Radulović

Pre Ane, uspešan teniser je ljubio voditeljku Ninu Radulović, a jednom prilikom je ispričao da na početku njihove ljubavi nije im bilo baš lako.

"Nina je devojka koja je ušla u moj život baš u periodu kada mi je bilo prilično teško i kada je put do pozicije gde se nalazim danas delovao nedostižno. Sreli smo se u vrlo delikatnom momentu kada je njen život u pitanju, tako da je naša privatnost dosta trpela. Međutim, ono što mi se uzvek dopadalo kod nje jeste to što je strpljiva i razumna, pa me je u ključnom momentu dobro savetovala", rekao je tada za "Gloriju"

