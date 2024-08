Filip Krajinović ljubio prave ljepotice: Posle Nine Radulović zaveo bombu, a teniserka mu bila velika ljubav

Jedan od najboljih srpskih tenisera Filip Krajinović često je u žiži javnosti kako zbog tenisa, tako i zbog privatnog života, pogotovo ljubavnog.

Filip Krajinović bio je svojevremeno jedan od najboljih juniora sveta, nažalost tokom profesionalne karijere nije osvojio neku od ATP titula, a sve je rastužio kada je nakon 16 godina odlučio da završi profesionalnu karijeru. Ovim povodom objavio je dirljivo pismo na društvenim mrežama, a u centru medijske pažnje nije uvek bio samo zbog sjajne teniske karijere.

Važi za opasnog frajera, pa je tako osvajao srca nekih od najlepših devojaka. Tri godine je bio u ljubavi s prelepom Anđelom Novičić. Tada je s ponosom često govorio o njoj kao njegovoj najvećoj podršci i jednom od svojih najboljih životnih izbora.

"Razgovori sa Anđelom mnogo mi znače, budući da se i sama bavila sportom. Ona je moj najbolji savetodavac i u nju imam beskrajno poverenje. Srećan sam što kraj sebe imam osobu koja me razume. Teško je to pronaći jer su devojke danas uglavnom sebične", rekao je jednom prilkom za magazin "Story".

Ljubav joj je izjavljivao i na društvenim mrežama, pa je tako jednom prilikom javno pokazao koliko je zaljubljen, kada joj je emotivnim rečima čestitao rođendan - "Volim mog slavljenika", napisao je tada Krajinović uz Anđelinu sliku, dok je isti komentar ostavio i ispod njenih rođendanskih fotografija.

Tokom veze, 2020. godine napravili su i kratku pauzu, kada je svako krenuo svojim putem, ali je nakon nekoliko meseci usledilo pomirenje. Iako su svi verovali u njihovu ljubav, nakon tri godine par je definitivno stavio tačku i razišao se. Kako su mediji tada pisali, do rastanka je navodno došlo zbog Filipovih putovanja i razdvojenost koje su znatno uticala na njihove emocije.

Anđela se nakon te odluke spakovala, napustila njegov stan i vratila u svoj. Uprkos raskidu njih dvoje su ostali u prijateljskim odnosima.

Pre Anđele ljubio Ninu Radulović

Pre Ane, uspešan teniser je ljubio voditeljku Ninu Radulović, a jednom prilikom je ispričao da na početku njihove ljubavi nije im bilo baš lako.

"Nina je devojka koja je ušla u moj život baš u periodu kada mi je bilo prilično teško i kada je put do pozicije gde se nalazim danas delovao nedostižno. Sreli smo se u vrlo delikatnom momentu kada je njen život u pitanju, tako da je naša privatnost dosta trpela. Međutim, ono što mi se uzvek dopadalo kod nje jeste to što je strpljiva i razumna, pa me je u ključnom momentu dobro savetovala", rekao je tada za "Gloriju" i dodao:

"Ne razume se u tenis, ali je spremna da uči i vrlo je zainteresaovana, tako da je i njen pomalo laički način da objasni i rastumači neke situacije u toku meča nisu za zanemarivanje sa stanovišta strategije i psihološke igre na kojima se velikim delom zasniva tenis. Pri tome, iako nisam iz Beograda, ispostavilo se da imamo mnogo zajedničkih prijatelja, pa se veoma lepo družimo, izlazimo, razgovaramo. Od Nine svašta može da se nauči".

Ni ova ljubav nije potrajala, a ono što mnogi nisu znali jeste da je Filipova velika ljubav bila nekadašnju hrvatska teniserka Andrea Konjuh. Filip i Andrea bili su veoma zaljubljeni, ali ljubav nije opstala. Andrea je danas udata, postala je majka i više se ne bavi tenisom.

Povezivali ga s lepom Milom

Filip Krajinović u žiži javnosti našao se 2022. godine kada je nakon raskida s Anđelom Novčić kada je objavio fotografiju s letovanja na kom mu je društvo pravila zgodna brineta. Mnogi su posumnjali da mu je to nova partnerka, ali teniser se nije oglasio ovim povodom.

Lepu Milu Radojević mediji su ranije povezivali sa Đorđem Kuljićem, nekadašnjim momkom pevačice Anastasije Ražnatović. Mila slovi za devojku iz bogate porodice, a atraktivnim izgledom mami uzdahe.

