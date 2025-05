Posle raskida sa Draganom, Jovana skinula prsten pa zaintrigirala objavom: "Ne možeš sakriti ružan karakter"

Jovana Jeremić je juče potvrdila je da je nakon manje od dvije godine stavila tačku na vezu sa Draganom Stankovićem, što je postalo tema o kojoj se mnogo priča.

Kao razlog raskida, Jovana Jeremić je istakla različite poglede na budućnost, što je mnoge podsjetilo na njeno nedavno oglašavanje u kojem je naglasila da je spremna da okonča vezu ako Dragan ne bude želio da osnuje porodicu.

Jovana je skinula vjerenički prsten, i na društvenim mrežama podijelila misli u kojima se prepoznaje.

"Ko u čuda vjeruje, taj čuda stvara", pisalo je u jednoj Jovaninoj objavi.

"Ima bitnijih stvari od fizičkog izgleda, ne postoji ta količina šminke koja može sakriti ružan karakter", stoji u narednom Instagram storiju, a mnogi se pitaju kome su upućene ove riječi.

Vesna Rivas: "U startu sam znala da nema ništa od toga"

Podsjetimo, pjevačica i nekadašnja rijaliti učesnica Vesna Rivas, koja se dugo poznaje s Jovanom, detaljno je analizirala njihov raskid, šokiravši mnoge svojim tvrdnjama. Prema njenim riječima, ona je još na početku veze predvidjela da ova romansa neće uspjeti.

"Poznajem je jako dobro i gledala sam joj karte i rodni kod preko tri godine. U startu sam rekla da to nije normalna veza i da nema šanse da uspije na duže staze. A drugi su je pumpali da je Dragan taj koji će je okovati u zvijezde. Čovjek ju je doveo na kapital koji je stvarao sve ove godine sa svojom ženom i sinovima. Ne mogu da vjerujem da je mogla i da pomisli da će je oženiti, i djecu sa njom stvarati u kući i imanju koju je stvarao sa drugom ženom, a pritom sa tom ženom i dalje sarađuje po pitanju svih pekara i poslova koje vode.Sve pekare se vode na njegovu ženu, a ne na njega... Od kada su se razveli, već nekoliko godina", rekla je Vesna bez pardona.

"Dragan u svemu može da uživa i koristi, ali dok je sam. Da se ženi, nema gdje da je dovede. Dobio je marketing i brdo novih riba koje dolaze da se zaposle kod njega i njegove žene u pekarama, a Jovani su srušeni snovi o udaji za milionera. Rekla sam joj i da joj stoji moguć drugi brak, ali tek posle 47-48. godine. Jedno dijete i to je to. Ne znam ko joj puni glavu da će se udati i roditi dijete, i tako se obezbijediti, kada za to u ovim godinama nema šanse. Može se udati, ali samo zbog reklame i medija. I to je sve. Ovo je njena sudbinska godina u karmičkoj godini", dodala je potom Vesna Rivas za "Alo."

