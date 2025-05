"Ja sam obrazovanija od nje i bolja sam mama": Nikolija se slomila, završila u suzama zbog Vesne

Nikolija Jovanović je izgradila uspješnu karijeru u drugačijem žanru od svoje majke Vesne Zmijanac, a nedavno je predstavila i novi album "Sila".

Izvor: Tiktok/nikolijaofficial/kurir TV

Nikolija Jovanović izgradila je veoma uspješnu muzičku karijeru ali u potpuno drugačijem žanru nego njena majka Vesna Zmijanac. Prije izvjesnog vremena Nikoliju je zaboljelo, te je zaplakala jer su je prozivali i upoređivali sa slavnom majkom.

"Moja mama ne pjeva bolje od mene, ona pjeva bolje od svih. Jasno? Ne pjevam kao moja mama i ne kuvam kao moja mama, ali sam ja bolja mama nego moja mama. Ja sam obrazovanija nego moja mama. Ja sam bolja žena nego moja mama. A znate zašto? Zato što je ona moja mama. Nju nije imao ko da nauči, a mene jeste - ona. Ona me je naučila da budem bolja mama. Tako da, je*** se vi svi sa vašim komentarima i upoređivanjem", rekla je tada Nikolija tada.

"Ne može i jare i pare"

"Ne može i jare i pare"

Vesna je o tom Nikolijinom obraćanju prvi put progovorila u emisiji "Amidži šou" na Pinku.

"Ona to misli, sada shvata i ona da to nije baš tako lako, biti majka pjevačica... Ne može i jare i pare, ne može, sine, da te majka školuje po bijelom svijetu, da ti kupi ovo, da ti kupi ono i da mamu držiš za suknju, kao što ni njoj nije lako sada, vidi sama. A ono vrijeme moje i ovo njeno nije ni blizu", objasnila je Vesna, pa priznala šta je to naslednica nasledila od nje.

"Nikolija je od mene naslijedila ljubav prema muzici. Zna da kuva, ali se folira, dok sam ja živa, pravi se luda. Zna, i to dobro! Ja sam brbljiva, ali znam i da se namunjim malo, a ona kad se namunji, to je veselo."

