Ana Nikolić priznala sve o aferi sa Lukasom, spomenula i Natašu Bekvalac

Ana se osvrnula na brojne tračeve koji već godinama kruže po Beogradu, a kao i uvijek, bila je bez dlake na jeziku.

Ana Nikolić je nakon mnogo godina konačno progovorila o svom odnosu sa Acom Lukasom i Natašom Bekvalac, razjasnivši dugogodišnje medijske spekulacije.

Pjevačica je odlučila da prekine glasine o navodnoj ljubavnoj vezi sa Lukasom, ističući da između njih nikada nije bilo ništa više od prijateljstva.

Gostujući u jednoj emisiji, Nikolićeva je jasno i odlučno demantovala tvrdnje da je ikada bila u emotivnoj vezi sa poznatim folk pjevačem.

"Priča da sam bila u vezi sa Acom Lukasom je notorna glupost. Sramotno. Lukas je čovjek koga poznajem 25 godina, možda i duže. Moj život su obilježile škorpije: moja majka je škorpija, Miša Banana isto, Rasta... Aca je isto škorpija, rođen je istog dana kad i Miša Banana. Mi imamo dobru energiju, ali samo prijateljsku. Isti je kao Rasta preduhovit. On na TV-u ima tremu, ne može da pokaže koliko je duhovit. Često kažu da je on muška Ana Nikolić, a ja ženski Lukas. Kad su rekli da pored mene i Lukas izgleda normalno, to mi je bio momenat kad sam shvatila da pretjerujem u svom glupiranju, pošto se ja ponašam kao da sam u svojoj kući u dnevnoj sobi", rekla je Ana.

Takođe, osvrnula se na nekadašnje prijateljstvo sa Natašom Bekvalac, priznajući da zapravo nikada nisu bile bliske. Za koleginicu je imala samo riječi hvale.

"Nikada nisam imala problem sa Natašom Bekvalac. Mi nikada nismo bile super drugarice. Ja nemam drugarice jer sa mnom niko neće da se druži. Nije tačno da smo mi bile nerazdvojne. Vadila sam je jednom iz problema, ali to ne znači da smo super drugarice, ako sam joj učinila uslugu. Sa Natašom sam oduvijek imala isti odnos otpočetka. Ona je isto zabavna i duhovita. Ja volim duhovite ljude", zaključila je Ana na Hajp televiziji.