"Zarađuje na hiljade evra, a živi kao podstanar": Komšije progovorile o Radi Manojlović, jednu stvar nisu očekivali

Komšije Rade Manojlović razvezale jezik o njoj, njenoj sestri i dečku.

Izvor: Printscreen

Pjevačica Rada Manojlović privlači pažnju javnosti još od kada se pojavila u Zvezdama Granda. Iako vrijedno radi pjevačica se još nije skućila u Beogradu, a mediji su posjetili kraj u kom pjevačica živi kao podstanar sa sestrom Marijom.

"Kada se doselila ovde nismo bili oduševljeni, ovo nije kraj popularan po javnim ličnostima i mislili smo da nam ne treba neko ko će privući fanove i medije. Mi smo zamišljali da nju na svakom koraku prate paparaci i djeca koja vrište za njom. Mislili smo da je to kao na filmu. Međutim, ispostavilo se da je ona jedna pristojna i prizemna osoba. Sve što je bio problem u zgradi, ona, zapravo njena sestra Maja se uključila iako im to nije obaveza jer su podstanari. Ja sam ostala zatečena da ona nije kupila stan nego iznajmila. Priznajem, imala sam predrasude o njoj i grdno sam pogriješila", rekla je Radina komšinica.

Dvije djevojke koje žive u ulazu pored kažu da viđaju Radinog novog dečka i da im se dopada kako brine o njoj.

"Pratim njenu karijeru i iako sam navijala da njena ljubav sa Harisom potraje i kruniše se brakom, mislim da je ovaj dečko stariji i ozbiljniji po pitanju nje. Vidim da su skladan par i da joj mnogo pomaže, često ide sa njom i na putovanja. Djeluje da je pored njega procvjetala".

"Prilaze joj dok je umorna i pije kafu"

Njena drugarica dodaje da je Radin dečko dobar frajer.

"Možda nije iz njene branše kako je bio slučaj ranije ali to je i bolje. Rada je super, uvijek je viđamo tu u okolnom kafiću sa njim ili sestrom. Nikada nije odbila da se slika sa nekim, čak i kada je prekinu dok jede, a to je nepristojno. Kada se doselila ovdje, tek tada smo vidjeli koliko je teško biti javna ličnost jer ona nekada pospana ujutru dođe da popije kafu, u helankama i bez trunke šminke, a onda joj neko priđe da joj nešto priča i slika se. Ljudi nemaju osjećaja, stariji joj dijele savjete koje nije tražila".

Gospođa iz susjedstva, koja radi u obližnjoj prodavnici kaže da je viđala u prolazu dok u nabavku dolazi sestra i Radin dečko.

Njih dvije uglavnom naručuju hranu, to vidim po dostavljačima koji stalno zvone na njihov interfon, ali Maja dođe u prodavnicu da kupi nešto, što bi se reklo da imaju u frižideru i tako neke usputne sitnice. Par puta je svratio i njen dečko, ali nju nisam srela, možda i izbjegava jer je ljudi zaustavljaju na svakom ćošku. Puno radi, to su mi svi iz njene zgrade rekli i da treba malo da uspori. Stalno je viđaju kako sređena uveče ide na nastup, pa se vrati ranom zorom. Stalno život u koferima, nije to lako".

(Blic, MONDO)