KOMŠIJE RASKRINKALE RADU MANOJLOVIĆ: Ostavlja automobil GDE STIGNE, otkrili kakva je privatno

Komšije Rade Manojlović otkrile kakva je pevačica van kamera.

Izvor: YouTube/RTV Pink Official

Rada Manojlović dugi niz godina ne menja svoje mesto stanovanja u Beogradu.

Pevačica stanuje u užem centru grada, gde se doselila još pre više od deset godina, a njene komšije rado su za medije govorile o njoj. Prema rečima suseda, oni imaju osećaj da je ceo život s njima. Nekima smeta njeno nepropisno parkiranje. Starija gospođa i gospodin otkrili su šta misle o njihovoj popularnoj komšinici.

"Rada je divna. Svašta smo preživeli ovde s njom. Ona je živela ovde još dok je bila s Milančetom, pa posle s Harisom i, evo, sad je sama sa sestrom. Možda je tako i najbolje za nju. Viđali smo je i bez šminke, nervoznu, srećnu i uplakanu, kao da je naše dete, kao da je odrasla ovde. Mi joj zameramo samo što tako ostavlja kola gde stigne, pa nam nekad to smeta kad se popne na trotoar i ne možemo da prođemo. Evo, eno njenog auta nasred trotoara. Ali je svi jako volimo i poštujemo, a i ona nas", pričaju komšije.

Komšinica koja radi u lokalu blizu Radine zgrade rekla nam je da Manojlovićku često viđa i da nema utisak da je ona neka javna ličnost ili zvezda.

"Mogla je samo od svih para što je zaradila da kupi i neko garažno mesto. Ponekad kaže samo na minut će ostaviti auto i ostavi ga sa sva četiri i nema je po dva sata. To nam smeta jer nam zatvori ulaz u lokal. Osim toga nemam ništa loše da kažem za nju. Nemam utisak da je zvezda", rekla je radnica iz obližnjeg lokala pa se prisetila pevačicinih loših dana.

"Neko vreme je bila mnogo potištena, kasnije sam i saznala zašto. Ni raskid s Harisom je nije toliko poremetio. Baš su bili u to neko vreme i taj raskid i ono što se pisalo, što je i sama rekla, da ju je menadžer prevario. Povezala sam da ju je zapravo to tada mučilo. Rada nema sreće s muškarcima, ni u poslovnom ni u emotivnom smislu. Evo, sada je skroz sama sa sestrom, ne odvajaju se i izgleda da će to tako i da ostane. Ni njena sestra nema dečka, a Rada je odavno razočarana u ljubav i muškarce. Ostariće one zajedno, čini mi se". rekla je prodavačica.