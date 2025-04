"Nije mi prijavljivala, vidjela sam tek posle mjesec dana": Vesna Zmijanac o Nikolijinim estetskim korekcijama

Nikolija Jovanović ne krije da je radila određene estetske korekcije.

Izvor: Instagram/nikolijaofficial

Pjevačica Nikolija Jovanović otvoreno je pričala o promjenama koje je radila na licu i tijelu, kao i zbog čega se najviše pokajala, a sada je njena majka Vesna Zmijanac to prokomentarisala.

"Ja to nisam znala, jer mi ona to nije prijavljivala. Ona to uradi i onda kad se ja malo zagledam, posle mjesec dana, onda ona prijavi“, rekla je Vesna Zmijanac za Exkluziv,

"Ali, ona je to fino radila, po malo", dodala je pjevačica.

Nikolija je ranije rekla i da se kaje što je uradila grudi.

(Nova, MONDO)