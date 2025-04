Neda Ukraden otkrila kako će provesti svoje poslednje dane: Na ovoj adresi želi da dočeka duboku starost

Neda je otkrila kako upravo u tom mjestu vidi sebe u godinama koje dolaze.

Neda Ukraden će se sa svojom novom pjesmom "Lastavica" predstaviti na festivalu u Vodicama u junu.

"Pjesma je lijepa, ne bih ni otpjevala nešto što je drugačije. Djelo je autora koji je u zadnje vrijeme napisao moje najveće hitove, kao što: 'Na pola puta, 'Viljamovka', 'Lavanda', Dušana Bačića. I onda mi je ovo nekako zazvučalo malo drugačije, nešto što možda eventualno nemam. Zgodan mi je bio naslov, onako lijepo zvuči, 'Lastavica', simbol neke ptice koja se s prolećem vraća'", istakla je Neda (74).

Sa više od pola vijeka muzičke karijere koja je započela 1967. godine, Neda Ukraden postala je neizostavan simbol zabave, radosti i energije. Njen glas i hitovi poput "Zora je", "Da se nađemo na pola puta" i "Na Balkanu" ostavili su neizbrisiv trag na muzičkoj sceni. Iako je i dalje pokreće snaga i ljubav prema muzici, povremeno ipak dođe do zamora materijala.

"Sto puta pomislim da bih sve dala da ne idem tamo gdje sam zakazala, jer pada snijeg, ili je magla, ili je plus 42, ili su gužve od pet kilometara na granici. Mislim, nije ovaj posao samo da doletiš negdje kao ptičica. To je čitav niz prilično neprijatnih stvari koje ti se mogu desiti. Meni su najneprijatnije granice, čekanje u kolonama i tako... To mi je uvreda za mozak, ali dobro, šta ćeš."

"Da mi je neko rekao da ću pjevati u ovim godinama, rekla bih mu da se šali. Ali, kako se to dešava nekako organski, onda ne vidim zašto bih odbila neki poziv. Meni je to i danas zaista jedan izazov, jedna privilegija koju mislim da bi samo lud čovjek odbio", ispričala je Neda.

Popularnu pevačicu možemo sresti svuda: u Zagrebu, Beogradu, Sarajevu, Rijeci... Ipak, njena oaza mira je rodni Imotski, gdje planira da dočeka svoje najzrelije dane.

"Ja sam zapravo svuda na četiri adrese, ali moja oaza mira je Imotski, definitivno. Raj - to je moj raj.To je moj odmor, tamo sam jako srećna. Moguće je da ću tamo dočekati poslednje dane, ali sa mnom se nikad ne zna, ja sam ptica selica. Nikada nisam bila neko ko je odrastao samo u jednom dvorištu, u jednoj ulici i to je to. Za mene je cijeli svijet na neki način moj dom. Svuda se lijepo osjećam, jer imam otvoreno srce i mozak. Ne smeta mi što neko drugačije govori, drugačije jede, drugačije se oblači. Bitno je da imamo taj neki ljudski stav i poštovanje", zaključila je Neda.

