Bivši Ane Radulović već ima novu djevojku: Razveo se nakon 11 godina braka, pa smuvao mlađu koju krije od javnosti

Muzičar je, kako se navodi, ponovo srećan u ljubavi, ali ovog puta svoju izabranicu ne želi da eksponira javno.

Nakon razvoda od voditeljke Ane Radulović, poznati pjevač navodno je ponovo pronašao sreću u ljubavi! Mirče Radulović prema navodima medija uživa u novoj emotivnoj vezi, ali ovaj put odlučio je da svoj privatni život drži daleko od očiju javnosti.

Njegova nova izabranica nije poznata javnosti, a par je nekoliko puta viđen u prestoničkim restoranima, gdje su djelovali skladno i srećno.

Iako je iza sebe ostavio brak dug jedanaest godina, pjevač je sa bivšom suprugom ostao u korektnim odnosima.

Na društvenim mrežama Mirče i dalje dijeli samo trenutke sa nastupa, druženja s prijateljima i porodične momente, dok svoj ljubavni život čuva samo za sebe.

Ipak, izvor blizak pjevaču otkrio je neke detalje njegove nove romanse.

"Mirče se nije isticao u javnosti ni prije razvoda, a ni sada kada je slobodan čovjek. On ima novu djevojku, izlaze zajedno, ona dolazi na njegove tezge, ali to ne potencira niti o tome govori. Samo njegovi najuži prijatelji su u to upućeni. Njegova izabranica takođe nije dio javnog posla, ali je atraktivna, mlada i lijepa" tvrdi izvor za Kurir koji je insistirao na anonimnosti.

