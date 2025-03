"Marina mi je govorila da ću umrijeti od alkohola": Rale se ujutru pitao da li da skuva kafu ili popije nešto

Kompozitor Goran Ratković Rale, partner Ane Nikolić, jednom prilikom je ispričao da je prestao da pije zbog Marine Tucaković.

Kompozitor Goran Ratković Rale sarađivao je sa mnogim zvijezdama, a jednom prilikom govorio je o odnosu sa pokojnom Marinom Tucaković.

"Za vrijeme korone kad se nije nigdje išlo, ja ustanem ujutru i razmišljam da li da skuvam kafu ili da popijem nešto. I uglavnom popijem alkohol, pa u roku od par sati ja gotov... Jedan dan me zove Marina i pita šta radim, ja kažem da sam se napio već ujutru, a ona meni: 'Ti nisi normalan, umrijećeš'", rekao je kompozitor.

Rale je potom otkrio da se zakleo na Marininom grobu.

"Kad je umrla Marina, nisam išao na sahranu jer je Laća rekao da će zvati on koga treba da zove... Odem ja popodne na njen grob, onako zatvorim oči i pričam s Marinom. U jednom trenu osjetim kao da me nešto mazi po ruci. Vidim, nema ništa oko mene, oni vijenci su daleko metar. Nema šta da me dodirne. Tad sam rekao na njenom grobu: "Marina, zaklinjem ti se da više neću piti". Održao sam riječ", ispričao je Rale.

