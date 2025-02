Jutjub "gori" zbog nastupa Maje Nikolić pred pola Holivuda: Jednima je vrh, drugi kažu - krindž do koske

Mnogi su zaboravili da je Maja Nikolić jedno vrijeme živjela u Americi.

Maja Nikolić možda je ispala iz trke za Pjesmu Evrovizije, ali njena pjesma "Žali srce moje" i dalje je glavni hit na mrežama. Ljudi masovno dijele snimke, mimove, a u moru sadržaja, pojavio se i njen stari video kada je na jednom prestižnom događaju izvela numeru "Something to Talk About" iz filma "About a boy".

Interesantno je da je za ovaj nastup dobila prestižnu nagradu Zlatni satelit za najbolju interpretaciju.

Pogledajte kako je izgledao taj njen nastup za koji jedni kažu da je krindž, a drugi ga opisuju kao vrhunski. Maja je o tome pisala i na Instagramu, a na njenom Jutjub kanalu istaknuto je da se radilo o Golden Satellite nagradama. Kada se pogleda spisak dobitnika tih priznanja iz 2003. na toj listi je i Erik Roberts.

"Jedno od mojih dragih priznanja kada sam 2003. u Los Anđelesu pjevala pobjedničku pjesmu na Golden Satelite filmskom festivalu koji je dio održavanja Golden Globe kao drugi dan dodjele filmskih nagrada. Pjesma se zove "Something to talk about" i to je naslovna numera filma “About a boy” u kome glavnu ulogu igra Hju Grant. Pjesmu je komponovao Bredli Skot, a ja sam je pjevala uživo uz gitaru, mala Nišlijka je te 2003. osvojila i Los Anđeles", napisala je ranije na Instagramu Maja Nikolić, a ovi podaci navode se i u njenoj biografiji.

Za nju se vezuje i priča da je nastupala u klubu China Club u Njujorku kao članica predgrupe Dajani Ros, na humanitarnom koncertu, što je prikazano u emisiji Saturday Night Live", navodi se na sajtu RTS -a .

Sudeći po objavi Maje Nikolić pjevala je te večeri pred brojnim holivudskim zvijezdama, a Zlatni globus su te goidine dobili Ričard Gir, Dženifer Aniston, Meril Strip.

Veliku pompu izazvao je i snimak iz 2013. na kojem izvodi kultni hit Vitni Hjuston "I will always love you".

Maja je burno reagovala kada je osvanuo video koji prikazuje kako pjeva pjesmu Glorije Gejnor "I Will Survive", snimak prati naslov "Maja peva na izmišljenom jeziku" kao i "titlovi" "aj vi survajv" i "aj džast bokala fajn helme ba jo fejs".

"Ovaj video na Jutjubu ima 994 hiljade pregleda. Hajde da ispravimo nepravdu i molim vas da svi prijavimo ovaj video da bi ga skinuli i izbrisali. Jer naslov da pjevam na izmišljenom jeziku, čime se pljuje moj lik i djelo i ugrožava direktno moja karijera. Znate da sam najnagrađivanija pjevačica Srbije i Crne Gore, Makedonije, Republike Srpske i svih prostora bivše Jugoslavije, kao i to da sam završila gimnaziju Svetozar Marković, kulturološko jezički smjer za prevodioca sa svim peticama, u Nišu.

Engleski jezik govorim kao maternji, osam godina sam živjela u Americi, u San Dijegu i pohađala Stela Adler akademiju u Los Anđelesu. Jako je ružno da ovaj video godinama stoji na Jutjubu. Pomozite mi, molim vas, da ispravimo ovu nepravdu i da se video skine, što će se i desiti ako ga prijavimo", rekla je.

