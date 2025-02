"Draga Jelena, svakako da nismo iste": Karleuša pecnula koleginicu, Rada Manojlović riješila odmah da joj odgovori

Rada Manojlović reagovala na komentar Jelene Karleuše na društvenoj mreži X

Izvor: YouTube/AmiG Show

Poslednjih dana tema broj jedan u medijima je prekid prijateljstva između Jelene Karleuše i Milice Pavlović, što je potvrdila i sama JK u otvorenom pismu na Fejsbuku, kada je objasnila zašto je otpratila svoju bivšu blisku prijateljicu.

Javne ličnosti se nisu oglašavale po ovom pitanju u medijima, osim Rade Manojlović, koja je pružila podršku Milici i to na Iksu, gdje se u međuvremenu i Jelena vratila i postala vrlo aktivna u postavljanju statusa kao i po odgovorima na komentare drugih korisnika.

"Podrška mojoj Mici P. u ovom medijskom linču koji, kako vidim, upravo počinje protiv nje. Nije fer od strane medija i nije pošteno očekivati da neko utiče na mišljenje i ponašanje punoljetnih osoba. To ne možemo ni sa rodom, a kamoli sa našim zaposlenima. Da li možete svojoj rođenoj majci i ocu nešto objasniti ako su utuvili u glavu nešto drugo? Može da se skrene pažnja, ali ne možeš da se posvađaš sa familijom ili da daš otkaz, da ne sarađuješ sa nekim ko ima drugačije mišljenje", poručila je Rada izmedu ostalog na Iksu, čime je izazvala lavinu pozitivnih komentara.

Karleuša je ubrzo odgovorila na Radinu objavu.

"Nikada neko koga ja plaćam, neće ženama, javnim ličnostima ili mojim kolegama i prijateljima pretiti nabijanjem na ražanj ili pozivati na gašenje društvenih mreža. Preko mene mrtve. Ali razlikujemo se", odgovorila je Jelena.

Uslijedio je Radin dugački odgovor da nije mislila ništa loše i da o njoj misli sve najljepše.

"Draga Jelena, drago mi je da si ovdje prije svega. Svakako da nismo svi isti. Imam taj stav da na odrasle i punoljetne ljude ne možeš da utičeš (kao što sam i napisala), a samim tim ni da spriječiš, zabraniš, niti budeš odgovoran ili kriv za tuđe riječi i djela. Naravno da sam apsolutno protiv svakog vrijeđanja, prijetnji, nabijanja na kolac i slične odvratne stvari, kao što sam i pisala u daljim tvitovima koje možda nisi pročitala.

Znaš da ja nisam ostrašćena, da sam vrlo realna i da moju podršku uvijek dobije onaj za kog u tom trenutku mislim da treba. To si mnogo puta bila, između ostalih i ti. Takode sam te prije jedno 3-4 dana izuzetno branila ovde, dakle javno, od raznih osnaženih udruženja žena, kao i drugih neistomišljenika kada su u pitanju tvoji profili na ostalim društvenim i striming platformama i vrlo trpjela uvrede zbog toga, ali sam ostala pri svom stavu jer tako mislim, jer smatram da sam u pravu i da je nepravda to što ti rade. To mogu da ti dostave tvoji fanovi jer sam sigurna da imaju prepiske", napisala je Rada i dodala:

Na primjer, ja bih na tvom mjestu radije zapazila to, u ovom specifičnom momentu kada znaš da se mnoge javne ličnosti ograđuju od bilo kakvog komentara, a kamoli podrške tebi. Ti tvitovi se odnose direktno na tebe i na podršku tebi, a ovaj tvit se odnosi najviše na odnos medija prema Milici. Ne na tvoj i Miličin odnos u koji nijednog trenutka nisam zalazila jer ga ne znam, niti treba da me zanima. Samo kažem da je jako opasno od strane medija, stavljati naslove kako "Miličin saradnik želi Karleuši smrt" ili već ne znam šta je bilo, jer Milica kao prvo ne mora ni da zna šta je pisao, niti može da ga spriječi. Vrlo je opasno pozivati fanove i publiku na rat i na pljuvanje jedne strane, u ovom slučaju nedužne, jer ponavljam, ona može da opomene i da skrene pažnju, ali ne može da zabrani. Jedno prosto pitanje: Da je neki tvoj saradnik, kompozitor, tekstopisac koji ti nudi mega-hit pesmu, Milici napisao tako nešto, da li ne bi kupila pjesmu od njega? I ne samo to, prebacimo se na sve aspekte našeg posla: šminker koji te najbolje šminka, koreograf koji ti radi najbolju koreografiju, kreator garderobu, video produkcija najbolje spotove i tako dalje, da li bi baš sa svima zaratila? Znaš i sama da nije baš veliki izbor i da to ne bi išlo baš tako lako. Da, pokušala bi da ispraviš, ali sam sasvim sigurna da ne bi došlo do kraja saradnje ili svađe sa ukućanima.

Vidi opis "Draga Jelena, svakako da nismo iste": Karleuša pecnula koleginicu, Rada Manojlović riješila odmah da joj odgovori Skloni opis PODELI Pogledaj slike Izvor: Instagram printscreen / karleusastar Br. slika: 9 1 / 9 Izvor: Instagram printscreen / karleusastar Br. slika: 9 2 / 9 Izvor: X/screenshot/@muzikazauvekk Br. slika: 9 3 / 9 AD Izvor: Instagram printscreen/ karleusastar Br. slika: 9 4 / 9 Izvor: Instagram printscreen / karleusastar Br. slika: 9 5 / 9 Izvor: Instagram / djinadzinovic Br. slika: 9 6 / 9 AD Izvor: Instagram prinscreen / karleusastar Br. slika: 9 7 / 9 Izvor: YouTube/Kurir/screenshot Br. slika: 9 8 / 9 Izvor: instagram printscreen /karleusastar Br. slika: 9 9 / 9 AD

Ponavljam još jednom, da je to za obrtanje na ražanj odvratno što ti je napisao, ali na to niko nije mogao da utiče. To je i dalje, samo moje mišljenje. Takođe bih se ja tebi lično javila ako bi se tako nešto desilo od neke moje ekipe i rekla: "Jeco, žao mi je, stvarno nisam znala i nisam mogla da spriječim".

I na samom kraju, još jedna potvrda toga što si napisala da se razlikujemo je da bih se ja na tvom mjestu meni obratila putem privatne poruke, a ne ovako javno, i ja bih ti kao i uvijek sve lijepo objasnila interno između nas i ne bih davala medijima povod za naslove.

Moju podršku kao čovjeku imaš uvek i bezgranično te hvalim i divim ti se kao koleginici, to svi znaju ovdje iako navlačim uvrede neistomišljenika. Znaš da te puno volim (znaš moje mišljenje o tebi uostalom kroz sve ove godine, da si žena lavica i sve ostalo), i ovo ne treba da shvatiš kao kritiku tebe (jer to i nije), već kao kritiku medija na koje se zapravo i odnosi moj tvit. Jer sjutra će napisati neko da je Radin saradnik nekome rekao to i to i ni krivu ni dužnu me uvaliti u problem. To je bila jedina svrha mog oglašavanja.

Poljubac za tebe jer znam i to svima pričam ovdje da si dobra osoba i dobra duša, samo mnogo puta povrijeđena pa imaš taj odbrambeni štit koji djeluje kao napad. Da si se mnogo puta prema meni pokazala kao divna koleginica spremna da daš savjet, pozitivnu riječ, da me pozove u svoje društvo ako stojim sama, itd. Ništa ne zaboravljam, kao što i sada znam da ne misliš ništa loše o meni. Puno te ljubim, cmok", napisala je Rada u svojoj objavi uz emotikone srca Jeleni.

(Alo, MONDO)