"Sastavila sam joj jednu poruku": Rada otkrila pravu istinu o sukobu s Karleušom, odgovor je ostavio bez teksta

Rada je konačno stavila tačku na dugogodišnja nagađanja da je sa Jelenom u svađi.

Pjevačica Rada Manojlović vratila se na muzičku scenu novim albumom. Svojoj publici, posle duge pauze, dala je nove hitove koji će se godinama slušati.

Rada je govorila o karijeri, aktuelnostima u svom životu, ali i odnosu sa pop divom Jelenom Karleušom, te otkrila da joj se javila.

"Ja sam se već javila Karleuši. Ispeglale smo se (smijeh). Kad je bio razvod, kad je objavila to, nešto me je steglo oko srca iako se prije toga nismo čule dugo godina, od onog kombinezona. Mislim, nije ni važno... Od 2019. se nismo čule..." priznala je Rada, na šta se novinar nadovezao:

"Ti si jedina koja je nakon njenog koncerta na Ušću otišla kod nje u kuću. Odnijela cvijeće, u trenutku dok je bio linč nad njom", rekao je novinar, a Radmila je nastavila:

"Jesam i ona to zna. Ona to pamti i često je ona mene hvalila u emisijama, nego smo se tako bezveze odaljile, bez ikakvog razloga. Nikad ona nije rekla ništa loše za mene, niti ja za nju, nego je to neko prećutno udaljavanje. Bila je jedna priča između toga, ružna, za koju je Jelena pomislila da je krenula od mene. Mene je to jako povrijedilo što je ona mogla da pomisli da je to poteklo od mene. Pritom, u tom trenutku je prošlo 3 ili 4 dana od kad sam sahranila moju nanu tj. maminu mamu. Tad me je i Popović zvao da je zovem, da se izvinim, izbio haos. Pritom ja se budim u depresiji, zakopala sam jedino što mi je ostalo od majke, pritom ne znam o čemu se radi, ništa nisam kriva", objasnila je Manojlovićeva i dodala:

"Sastavila sam joj jednu poruku: 'Vidi Jelena, ja sam sahranila prije 4 dana svoju nanu, da se bavim time kome si se javljala i pisala, nisam taj tip nikad bila'. Da sam htjela, mogla sam da se svađam sa najvećim zvijezdama i tako pravim karijeru još 2007. a ne sad", istakla je Rada, i potom otkrila kako je tekla njihova komunikacija nakon svega.

"Sad sam joj se javila, morala sam. Pronašla sam se u njenim riječima da joj treba neko ko je lud, ko će malo nju da gura i vuče, jer vidi se da je ona alfa tu, ona je ta koja je svojeglava i mora da bude po njenom, i mora da ima muškarca mnogo jačeg od sebe, koji neće da joj pravi probleme u četiri zida. Samo sam joj poslala poruku, nešto baš lijepo sam napisala. Odgovorila mi je i to odmah: 'Hvala puno, lijepa poruka. Tu sam za tebe sve što treba'. Baš mi je srdačno odgovorila, kao da ništa nije bilo i to mi je drago", rekla je Rada u intervjuu za NovoMusic.

