Čipka, krzno i gips do butine: Maja Nikolić u neviđenom izdanju u emisiji, doneli joj stolicu da digne nogu

Maja Nikolić u emisiji Ognjena Amidžića o prelomu skočnog zgloba i učešću na Pesmi za Evroviziju

Pevačica Maja Nikolić, jedna od učesnica izbora srpskog predstavnika na Pesmi Evrovizije, nedavno je zadobila prelom skočnog zgloba.

Samo par dana pre učešća na Pesmi za Evroviziju, Maja je završila u Urgentnom centru, gde joj je stavljen gips preko cele noge, ali to je nije sprečilo da se pojavi u emisiji Ognjena Amidžića.

Maja se pojavila u čipkanoj kreaciji i krznu, ali i gipsu na nozi, koju je, s vremena na vreme,držala podignutu na stolici ispred nje.

"Sad mi je bila patronažna sestra jer se jedino krećem uz njenu pomoć. Kost se raspukla na tri mesta, jako boli. Nije bitno to što boli, ja sam junak, suština je da je skoro cela noga u gipsu i jedini položaj u kom mogu da budem u toku dana jeste ležeći, jer je gips na 95 posto noge. Prijatelj mi je kupio dve štake za svaki slučaj, meni to ne treba, ali neka se nađe. Žute su boje i slažu mi se uz sve (smeh). Ja izuzetno vodim računa o sebi i hvala bogu imam ljude koji mi pomažu u ovim trenucima. Odustajanja nema, kod mene se to ne dovodi u pitanje. Idemo sve do Švajcarske", rekla je Maja u emisiji i dodala:

"Koreografija koju pripremam je fantastična. Nije mi jasno zašto je pomereno za jedan dan ranije, u mom stanju bi mi odgovaralo da to bude što kasnije, ali nema veze, ništa me neće poremetiti. Toliko je sve što pripremam na svetskom nivou da nemam reči. Čak i to što sam polomila nogu se neće na sceni videti. Doktor će mi za to veče skinuti gips i nakon nastupa ponovo vratiti. Lekovi protiv bolova mi malo pomažu, ali je zaista strašno. Svakih pet dana imam kontrolu, ako se stanje pogorša, moraću na operaciju".